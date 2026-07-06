Genova köper för 673 mkr från Landia och Landera

Genova förvärvar en portfölj i Stockholmsregionen bestående av åtta fastigheter för 673 miljoner kronor. Säljare är de privata fastighetsbolagen Landia och Landera. Delfinansiering sker genom överlåtelse av återköpta aktier och nyemission av stamaktier. Bland annat ingår Porslinsfabriken i Gustavsberg i affären.

Förvärvet bedöms stärka Genovas förvaltningsresultat per aktie med cirka 15 procent och skapar förutsättningar för ytterligare tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie.

Förvärvet från Landia avser den avsiktsförklaring om tilläggsförvärv som ingicks i oktober 2025 i samband med förvärv av en fastighetsportfölj om 634 mkr i Stockholmsregionen.

– Vi förvärvar ytterligare ett bestånd av attraktiva förvaltningsfastigheter med stabila kassaflöden i Stockholmsregionen. Med betydande genomförda investeringar och väldiversifierade hyresgäster på långa hyresavtal ligger affären helt i linje med Genovas strategi att stärka intjäningen och öka förvaltningsresultatet per aktie. Förvärvet finansieras delvis med återköpta aktier och nyemission till substansvärde, vilket bidrar till en ökad avkastning på portföljnivå samtidigt som utspädningen för befintliga aktieägare begränsas. Vi är glada att Landia ökar sin ägarandel och blir en fortsatt långsiktig och dedikerad ägare i bolaget., kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

Finansieringen av förvärvet sker genom en kombination av banklån, tillgängliga likvida medel samt genom överlåtelse av återköpta stamaktier och nyemission av stamaktier i Genova till Landia om motsvarande ett totalt värde om cirka 124 mkr. Överlåtelsekursen respektive teckningskursen för emissionen av stamaktier i Genova kommer att uppgå till 76,72 kronor per aktie, motsvarande bolagets substansvärde per den 31 mars 2026.

Landia kommer efter att transaktionen slutförts öka sitt ägande i Genova från 2,8 procent till cirka 6,2 procent av aktierna. Landia har vidare åtagit sig att inte avyttra några aktier i Genova under en period om 12 månader från dagen då förvärvet genomförts.

Den förvärvade fastighetsportföljen består av åtta fastigheter i Stockholmsregionen;

Gustavsberg 1:468 och Gustavsberg 1:488 i Värmdö. Det handlar om Gustavsbergs Porslinsfabrik respektive byggnaden för Iittala outlet. Totalt 18 000 kvm lokaler. Landia köpte Porslinsfabriken från Värmdö kommun våren 2021 för 110 mkr. (Landia säljer)

och i Värmdö. Det handlar om Gustavsbergs Porslinsfabrik respektive byggnaden för Iittala outlet. Totalt 18 000 kvm lokaler. Landia köpte Porslinsfabriken från Värmdö kommun våren 2021 för 110 mkr. (Landia säljer) Strömfallet 1 i Tyresö i Pettersboda industriområde, längs med Tyresövägen. (Landia säljer)

i Tyresö i Pettersboda industriområde, längs med Tyresövägen. (Landia säljer) Bo 1:206 och 1:208 i Nacka. Två intilliggande industritomter i Lännersta/Nacka, invid 222:an. Tomtareal uppgår till 15 529 kvm och nyttjas som uppställningsmark. (Landia säljer)

och i Nacka. Två intilliggande industritomter i Lännersta/Nacka, invid 222:an. Tomtareal uppgår till 15 529 kvm och nyttjas som uppställningsmark. (Landia säljer) Kornboden 17–19 i Norrtälje. Längs Västra Stockholmsvägen. 1 600 kvm lokaler. (Landera säljer)

Fastigheterna, som ligger i nära anslutning till Genovas befintliga förvaltningsbestånd, har ett underliggande fastighetsvärde om 673 Mkr, före avdrag för latent skatt om 62 Mkr, vilket motsvarar cirka 6 procent av det bokförda värdet för Genovas befintliga fastighetsbestånd per den 31 mars 2026.

Med en uthyrningsbar yta om cirka 19 000 kvm har fastigheterna hyresintäkter från verksamheter inom livsmedel, vård, samhällsservice, kontor, industri och lager. Fastigheterna är fullt uthyrda med en genomsnittlig återstående avtalstid om cirka 7 år. Det årliga hyresvärdet uppgår till 41 Mkr med ett bedömt driftnetto om 36 Mkr, vilket ger en initial direktavkastning om cirka 6 procent. Tillträde av förvärvet är villkorat av FDI-godkännande och planeras ske den 1 september 2026 med undantag för Gustavsberg 1:468 vars tillträde bedöms ske i december 2026 när pågående hyresgästanpassningar är färdigställda.