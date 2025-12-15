Genova förvärvar byggrätter vid Ekerö centrum

Genova har ingått avtal om att förvärva majoritetsandel av bolaget Exnord Tappsund AB som äger fastigheten Tappsund 1:71 i Ekerö centrum. Genom transaktionen bildas ett samägt joint venture tillsammans med Nordium Holding AB som utgör minoritetsägare. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 21 mkr. Säljare är ett bolag kopplat till Exerton.

Tango har varit rådgivare till säljaren.

Fastigheten utgörs av en nedlagd parfymfabrik (Oriflame) om 18.000 kvm som är tomställd och har en tomtyta om cirka 40.000 kvadratmeter. Målsättningen för det samägda bolaget är att bidra till Ekerö centrums fortsatta utbyggnad till en hållbar och livfull stadsdel genom att utveckla en ny detaljplan för fastigheten som möjliggör byggnation av bostäder.

– Detta förvärv är helt i linje med Genovas affärsmodell att driva stads- och projektutveckling i tidiga skeden för att skapa attraktiva byggrätter till låga ingångsvärden. Fastigheten har ett unikt läge som bär en stark platsidentitet där vi ser stor potential för fortsatt värdeskapande. Vi ser fram emot att utveckla platsen tillsammans med Ekerö kommun, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

FV har tidigare berättat att det planerats för 500–800 bostäder på platsen. Hur stor volym det bli återstår att se. Det pågår bland annat en diskussion om bygghöjder i området.

– Jag vågar inte svara på hur många bostäder det ska bli. Vi ska träffa kommunen och politikerna. Vi gillar platsen väldigt mycket och Ekerö kommer att få en fin utveckling när Förbifarten står klar, säger Moschewitz.

Han berättar att Genova i dagsläget är öppet för både hyresrätter och bostadsrätter på platsen.

Tillträde planeras ske 19 december 2025.

Exerton blev delägare i den aktuella fastigheten Tappsund 1:71 för tio år sedan, under våren 2015. Den tidigare ägaren till fastigheten, Nordium, blev istället joint venture-partner.

Hösten 2017 avyttrade Exerton och jv-partnern en mindre del av den aktuella fastigheten till JM.

Den stora nedlagd parfymfabriken (Oriflame) har stått som en skamfläck i området sedan länge. Under en period blev fastigheten tillhåll för ungdomar och andra, med många polisutryckningar. Flera fönsterrutor har varit sönderslagna.

Utöver JM har även Skanska dragit igång bostadsutveckling i närområdet.