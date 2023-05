Genova säljer till Trophi för 85 mkr

Genova säljer fastigheten Gredelby 7:89 i centrala Knivsta. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 85 miljoner kronor, vilket är cirka 3 procent under bokfört värde per 31 mars 2023. Det är Trophi som köper – och som räknar med fler förvärv under året.