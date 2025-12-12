Gekås i Ullared.

Gekås vill bygga ut 50.000 kvm

Gekås i Ullared har skickat in en planansökan till Falkenbergs kommun om att bygga ut varuhuset med 50.000 kvm. Dessutom vill man bygga på det befintliga hotellet med flera våningsplan, rapporterar Hallands Nyheter.

Annons

Läs även

Gekås vill bygga ut varuhuset i Ullared med 50.000 kvm. Därmed skulle man gå från 45.000 kvm till 95.000 kvm. Gekås vill också bygga på det befintliga hotellet med flera våningar.

Enligt Gekås vd Patrik Levin är det en framtidssäkring. Politikerna i kommunen är positiva.

– Det här är en gigantisk utbyggnad, 50.000 kvadratmeter är enormt mycket. Den här detaljplanen får gå före väldigt mycket annat eftersom det ger så pass många jobb och är så viktigt för kommunen, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande till Hallands Nyheter.

Göran Karlsson öppnade Ge-Kås Manufaktur Gekå 1963. I dag är butiksytan i varuhuset 45.000 kvm fördelat över fyra våningsplan. Varuhuset rymmer totalt 8.900 kunder samtidigt.

Omsättningen för lågprisvaruhuset ligger i dag på nära sju miljarder kronor.

Utbyggnationen planeras ske i flera etapper.

Gekås ägs av Thomas Karlsson som 2019 blev ensam ägare när Torbjörn Bäck sålde sin hälftenandel. Enligt Fastighetsvärldens bedömning ingick cirka 150.000 kvm lokaler i affären, fördelat på ett tiotal fastigheter i Ullared, alla nära det välkända varuhuset.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 09:01

Köper kasinohuset i city

Stort intresse för affären när Svenska Spel säljer.

Boberg: ”Dialog med potentiella hyresgäster”

Se alla affärer i närheten på FV Affärskarta

Fyra kasinon – fyra olika öden

Vill bygga högt mitt i Göteborg – möter motstånd

Ytterligare ett höghus planeras i rikets näst största stad, nu nära Heden.

”Alla marknader är inte lika mogna som Sverige”

FV Fokus. Intervju med Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke.   Om nästa cityprojekt.  Kontorsmarknaden i Sverige kontra internationell marknad.  Sverige som föregångsland. Om att göra Mäster Samuelsgatan till ”framgata”.

NP3 köper för 442 miljoner

Har förvärvat för 1,8 miljarder under året.

Ny vd vid Balticgruppen

”Det känns både hedrande och inspirerande att få det här förtroendet.”

Elva gör upp om att bli Årets Affärskonsult

Väldigt tajt i toppen, liksom kring fjärdeplatsen – därav så många kandidater.

Tosito och Strawberry satsar på nytt hotell

Stordalen: ”Det här blir ett retro-progressivt ”powerhouse”.
Krönika

Kontorshyrorna i city är låga och vakanserna minskar

Lars Johnsson om läget på kontorsmarknaden – och han ger en helt annan bild.

Areim växer inom lättindustri – köper 20.000 kvm

Äger nu drygt 90 fastigheter med omkring 380.000 kvadratmeter inom segmentet.

Hyr 2.400 kvm på västra Kungsholmen

Samlokaliserar från tre adresser i Stockholmsområdet.
Werket Wihlborgs Malmö

Wihlborgs hyr ut 3.600 kvm till innovationshub

Utökar sin verksamhet till andra sidan gatan. Flyttar in i gamla Saab-fastigheten.

Hines i ny stor bostadsaffär i 08-området

Affären omfattar 17.000 kvm BOA och över 300 hyreslägenheter. Tredje förvärvet. FV bedömer priset.

Så vill Pembroke tillföra 7.000 kvm kontor nära Sergels torg

 Lösningen med terrassen   Historien med bankerna.  Volymen som tillförs.  Fokus på hållbarhet.  Inspirerats av grannarna.

Fem i kamp om att vinna Årets Lokalkonsult 2025

Juryn har gjort sitt val. Vinnaren offentliggörs på måndag.

Handelsfastigheter smider stora planer för Lund Södra

Förvärvat 82.000 kvm mark i attraktivt läge. Planerar ny handelsplats.

 Tillbaka till förstasidan