Gekås vill bygga ut 50.000 kvm

Gekås i Ullared har skickat in en planansökan till Falkenbergs kommun om att bygga ut varuhuset med 50.000 kvm. Dessutom vill man bygga på det befintliga hotellet med flera våningsplan, rapporterar Hallands Nyheter.

Gekås vill bygga ut varuhuset i Ullared med 50.000 kvm. Därmed skulle man gå från 45.000 kvm till 95.000 kvm. Gekås vill också bygga på det befintliga hotellet med flera våningar.

Enligt Gekås vd Patrik Levin är det en framtidssäkring. Politikerna i kommunen är positiva.

– Det här är en gigantisk utbyggnad, 50.000 kvadratmeter är enormt mycket. Den här detaljplanen får gå före väldigt mycket annat eftersom det ger så pass många jobb och är så viktigt för kommunen, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande till Hallands Nyheter.

Göran Karlsson öppnade Ge-Kås Manufaktur Gekå 1963. I dag är butiksytan i varuhuset 45.000 kvm fördelat över fyra våningsplan. Varuhuset rymmer totalt 8.900 kunder samtidigt.

Omsättningen för lågprisvaruhuset ligger i dag på nära sju miljarder kronor.

Utbyggnationen planeras ske i flera etapper.

Gekås ägs av Thomas Karlsson som 2019 blev ensam ägare när Torbjörn Bäck sålde sin hälftenandel. Enligt Fastighetsvärldens bedömning ingick cirka 150.000 kvm lokaler i affären, fördelat på ett tiotal fastigheter i Ullared, alla nära det välkända varuhuset.