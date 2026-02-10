GarBo lanserar försäkring för trähus

GarBo lanserar en fastighetsförsäkring för nybyggda flerbostadshus med trästomme – även modulbyggda hus kan försäkras.

GarBo introducerar en ny fastighetsförsäkring som gör det möjligt att försäkra flerbostadshus med trästomme, inklusive modulbyggda hus som tidigare haft svårt att få ett fullgott försäkringsskydd.

– Vi ser hur politiska mål och skärpta hållbarhetskrav driver på utvecklingen mot ett ökat byggande i trä. Samtidigt har vi tydligt sett ett behov i marknaden av försäkringslösningar som faktiskt möjliggör den här omställningen, för utan försäkring stannar projekten. Därför har vi nu tagit fram en lösning som gör det möjligt att bygga tryggt i trä, säger Thomas Frost, vd på GarBo.

Byggbranschens omställning mot mer hållbara materialval sker i linje med de ambitioner som både regering och samhälle efterfrågar. Samtidigt uppstår nya utmaningar kopplat till finansiell trygghet och riskhantering, där försäkring spelar en avgörande roll.

I praktiken innebär det att möjligheten att försäkra ett projekt ofta är en grundförutsättning för att det överhuvudtaget ska kunna genomföras. Utan försäkring – inget bygge.

Historiskt har fastigheter med trästomme ofta bedömts som svåra att försäkra, vilket gjort att många aktörer haft begränsade alternativ på marknaden.