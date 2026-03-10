Gallup: 10 mest svåruthyrda kontoren

95 experter har deltagit i Fastighetsvärldens omröstning.
Ica Fastigheter köper av Norrköpings kommun
Omfattar cirka 140 000 kvm mark. Ska bygga nytt logistikcenter.
Nytt bolag siktar på börsen
Vd:n berättar för FV om planerna framåt.
Niam och Obos satsar på 720 bostäder i Haninge
Två markanvisningsavtal har tecknats.
Vasakronan hyr ut 3 100 kvm kontor i Stockholm city
Tecknat två hyresavtal.
Fransk bistro stängt i Bibliotekstan
FV berättar om vem som öppnar istället.
Han blir ny vd på Klövern
Rickard Langerfors går vidare till annan tjänst inom bolaget.
Slår till med köp mitt på Skeppsbron i Gamla stan
Fastighet med hotell byter ägare.
Ännu ett bostadsbolag på väg att noteras
Har ett bostadsbestånd om 1 650 mkr vid noteringen
Michelin-restaurang tvingas stänga i fem år
Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 400 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.
Stenhus kontrar – höjer budet på Krona
Styrelsen nobbade första budet – nu höjs det med 15 procent.
Tidigare toppchef lämnar konsultbolag helt
Bekräftar för FV: ”Det är dags att göra något annat”. Nominerad för flera priser.
Rekapitalisering ger hopp för bolaget
Hade kraftigt negativt eget kapital för några månader sedan.
Sex experter om en allt hetare bostadsmarknad
”Typiskt i ett tidigt vändningsskede”, ”sannolikt kommer en rekyl” och ”ekonomisk vårvärme” är några av kommentarerna.