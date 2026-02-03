Galären köper mindre bostadshus i centrala Luleå

Galärenkoncernen förvärvar en bostadsfastighet på Stationsgatan 66 i centrala Luleå, två kvarter från stationen.

Annons

Fastigheten Luleå Valen 11 på Stationsgatan 66 A, B består av ett bostadshus med 15 lägenheter om 2–3 rum och kök med en total bostadsyta om ca 1 062 kvadratmeter samt garage och parkeringsplatser.

Galären äger sedan tidigare en annan fastighet i samma kvarter och flera fastigheter i kvarteren intill.

– Vi äger sedan tidigare fler fastigheter i närheten och bolagsförvärvet innebär att vi ökar koncernens fastighetsportfölj med ytterligare 15 bostäder i Luleå, till totalt drygt 660 stycken, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

Affären följer Galärens strategi att förvärva och förädla på strategiska platser i Luleå och att öka portföljen med fler bostäder i centrala Luleå.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Igår kl. 15:39

Bekräftat: Ericsson i avtal med Castellum

24 000 kvm i Hagastaden. FV:s avslöjande bekräftat.

SLP hyr ut om 19 300 kvm till Meds Apotek i Eskilstuna

Tar över efter hyresgäst som lämnar.

Slår till med spännande förvärv i Kista

Nästan 10 000 kvm lokaler nära Kista galleria och granne med Ericssons klenodbyggnad.

Wallenberg och Hallengren om onödiga hinder

Följderna av investeringen på 80 miljarder kronor. Svenska flaskhalsar och en ny modell för intäkter.

Alma köper mitt i Köpenhamn

Tredje investeringen inom high street-segmentet.

Förvärvar Barneviks tidigare fastighet

FV berättar om köparen och priset. Affär i centrala Stockholm.

Ericsson svarar om framtiden i Kista

”Om vi ser behov framöver för lokaler på andra platser än i Kista, kommer vi att ta dem i beaktande”.

Storebrand köper hela 999 lägenheter

Över 54 100 kvm uthyrningsbar yta.

Strawberry investerar över 400 miljoner i Stockholm

Stordalen: ”Vi ska fortsätta utmana, utveckla och skapa upplevelser i världsklass”.

Castellum hyr ut 24 000 kvm – FV pekar ut Ericsson

Hemlig hyresgäst i Hagastaden – Fastighetsvärlden pekar ut potentiell hyresgäst. Avtal för hel projektfastighet.

Platzer kan få bygga hela 60 000 kvm centralt

Komplex plats, invid Nordstan mitt i Göteborg. Planeras för spårvagn rakt igenom huset.

JM köper för 1,1 miljard i Norge

Omfattar 1 300 byggrätter och 300 bostäder i projekt.

Vakansgraden upp till 13% för kontor hos AL

Annica Ånäs: ”Kan ha nått sin kulmen”. Under fjärde kvartalet minskade hyresintäkterna i jämförbart bestånd med -1,3% (2,8).

Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen – bolag för bolag

Vasakronan förlänger 19 000 kvm med Ericsson i Kista

Oklart vad som händer kring jätteförhyrningen i stort. Övriga avtal med Vasakronan uppges ”löpa på som vanligt”.

Regeringen nobbar förslagen kring turismen i Sverige

”Vi strävar efter att åstadkomma det motsatta.”

 Tillbaka till förstasidan