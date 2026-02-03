Galären köper mindre bostadshus i centrala Luleå

Galärenkoncernen förvärvar en bostadsfastighet på Stationsgatan 66 i centrala Luleå, två kvarter från stationen.

Fastigheten Luleå Valen 11 på Stationsgatan 66 A, B består av ett bostadshus med 15 lägenheter om 2–3 rum och kök med en total bostadsyta om ca 1 062 kvadratmeter samt garage och parkeringsplatser.

Galären äger sedan tidigare en annan fastighet i samma kvarter och flera fastigheter i kvarteren intill.

– Vi äger sedan tidigare fler fastigheter i närheten och bolagsförvärvet innebär att vi ökar koncernens fastighetsportfölj med ytterligare 15 bostäder i Luleå, till totalt drygt 660 stycken, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

Affären följer Galärens strategi att förvärva och förädla på strategiska platser i Luleå och att öka portföljen med fler bostäder i centrala Luleå.