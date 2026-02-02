Galären hyr ut 1 700 kvm till Lättlagrat

I lokalerna på fastigheten Staget 8, på Notviksstan i Luleå, där Alcatraz tidigare verkade har Galären nu hyrt ut 1 734 kvadratmeter till Lättlagrat AB, en operatör inom self-storage, på fastighetens övre plan.

Lättlagrat finns idag på Ytterviken och etablerar sig nu med ytterligare en anläggning i Luleå.

Bolaget är en operatör inom self-storage i både Sverige och Finland, och hyr ut förråd med hög säkerhet i olika storlekar från 1-25m2 till företag och privatpersoner.

– Efter långa och givande samtal har vi hittat en attraktiv lösning för Lättlagrats verksamhet i Luleå. Företaget hade ett behov av att utveckla verksamheten, och lokalerna på Notviksstan ger dem möjlighet att infria expansionsplanerna, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

Det nya hyreskontraktet är tecknat på 12 år och hela ytan avser lagerhotell. Lokalerna byggs nu om för företagets verksamhet genom Galärens projektteam och inflyttningen sker under våren 2026.

– Vi har länge letat efter rätt fastighet till vår andra anläggning i Luleå. Läget är fantastiskt, med goda trafikflöden och lätt för våra kunder att ta sig till. Vi är mycket glada att vi kunde hitta en bra lösning med Galären, och addera ännu en anläggning till vår portfölj i samarbete med en extern fastighetsägare, säger Erik Malmelöv, vd på Lättlagrat.

Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda och äger ca 100 000 kvm lokaler och ca 650 bostäder.

Lättlagrat grundades i Luleå 2017 och är en operatör inom self-storage. Bolaget finns etablerat i Sverige och Finland, genom systerbolaget 24 Varasto. Lättlagrat ägs idag av finska familjeföretaget Master Yhtiöt Oy och Luleåföretaget William Aino AB.