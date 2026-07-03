G City i slutspurt om Citycon – vill köpa ut minoriteten

Efter att ha säkrat kontrollen över drygt 86 procent av Citycon tar G City nästa steg mot ett helägt bolag. På måndag öppnar det ovillkorliga kontantbudet på de återstående aktierna. Bakom affären står den israeliske fastighetsprofilen Chaim Katzman, som i över 20 år byggt upp sitt ägande i det nordiska köpcentrumbolaget.

För G City handlar det om att slutföra en process som pågått under flera år. I höstas passerade bolaget 50-procentsgränsen i Citycon, vilket utlöste ett obligatoriskt bud.

Efter att ha ökat innehavet till omkring 86 procent väljer G City nu att lägga ett frivilligt bud på resterande aktier. Målet är att kunna tvångsinlösa de sista aktierna och avnotera Citycon från Helsingforsbörsen.

Citycon är en av Nordens största ägare av stadsdelscentrum och köpcentrum med ett fastighetsvärde på omkring 3,3 miljarder euro. Beståndet omfattar 28 handels- och samhällsfastigheter i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Estland. Bland de mest kända svenska anläggningarna finns Kista Galleria och Liljeholmstorget Galleria i Stockholm, medan finska flaggskeppet Iso Omena i Esbo är en av Finlands största handelsplatser.

G City leds av grundaren Chaim Katzman, en av Israels mest välkända fastighetsentreprenörer. Under tre decennier har han byggt upp koncernen – tidigare Gazit-Globe – till en internationell fastighetsägare med fokus på urbana handels- och mixed use-fastigheter. Citycon har länge varit en central del av den europeiska portföljen.

Budet på 2,90 euro per aktie innebär att G City försöker ta bolaget privat i ett läge där noterade fastighetsbolag fortfarande handlas med betydande rabatt mot sina underliggande fastighetsvärden.

För Katzman uppges ett helägt Citycon innebära större frihet att utveckla beståndet utan börsens kvartalsvisa avkastningskrav.