Fyra tävlar om Peabs höghus i Varvsstaden

Det är nu klart vilka team som bjuds in till parallellt uppdrag för Peabs 23-våningshuset i Varvsstaden, Malmö. Totalt inkom 71 intresseanmälningar från kvalificerade team. Fyra av dess har nu valts ut att arbeta vidare med uppdraget.

Nu valt ut fyra bidrag att arbeta vidare med uppdraget. Byggnaden som teamen nu arbetar vidare med är planerad som ett bostadshus med en publik bottenvåning. Det parallella uppdraget arrangeras i samarbete mellan Varvsstaden AB och Malmö stad och genomförs i samband med att detaljplanen i vilken byggnaden ingår, är ute på samråd. Arrangören har valt att bjuda in följande team att delta i det parallella uppdraget:

Schmidt Hammer Lassen Architects + GIPP Arkitektur

AndrénFogelström + FELT

OFFICE Kersten Geers David Van Severen + Arrhov Frick

Marge Arkitekter + Boltshauser Architekten

Det parallella uppdraget kommer att pågå under våren 2026 och resultatet kommer att offentliggöras under juni 2026.

– Det är väldigt roligt att så många vill vara med och göra projekt i Varvsstaden och Malmö. Vi ser fram emot att under våren bjuda in denna grupp, som till stor del består av för oss nya aktörer, till att bidra till nästa steg i utvecklingen av stadsdelen, säger Hanne Birk, Utvecklingschef Varvsstaden AB.

Peab är numera helägare till Varvsstaden efter att det tidigare ingått i ett jv tillsammans med Balder. När bolagen gick skilda vägar i slutet av 2024 tog Balder hand om det mesta i övrigt.