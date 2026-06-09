Tyresös nya företagsområde Lindalshöjden
Tyresös nya företagsområde Lindalshöjden.

Fyra klara för för etablering i Tyresös nya företagsområde

Fyra aktörer har skrivit avtal om markanvisning i Tyresös nya företagsområde Lindalshöjden.

Annons

Max Burgers, LW Sverige, ADPhus och Roca Industry är de fyra nya aktörerna som skrivit avtal om markanvisning i Tyresös nya företagsområde Lindalshöjden.

– Kommunen har varit intressant för oss under en längre tid och vi ser en stor potential i att kunna erbjuda Tyresöborna en MAX-restaurang på ett attraktivt och lättillgängligt läge. Nu ser vi fram emot den fortsatta processen och kommunens nästa steg i arbetet, säger Henrik Lejon, etableringschef på Max Burgers.

– Vår ambition är att skapa en restaurang som bidrar med både arbetstillfällen och en uppskattad mötesplats för boende och besökare i området, tillägger han.

I Lindalshöjden planerar kommunen för ett nytt, hållbart företagsområde. Lindalshöjden ska stärka det lokala näringslivet och bidra till ökad sysselsättning. Området ska också präglas av ett starkt klimat- och hållbarhetsfokus, attraktiv gestaltning och en god arbetsmiljö.

Tre aktörer har redan skrivit markanvisningsavtal för etablering i Lindalshöjden: Metag, JMW Projekt och Lagerstedts Bilservice.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Rättstvist kan vänta för Peab

Olika syn kring stort utvecklingsområde utanför Stockholm. Toppolitikern: ”Det är inget jag tagit lätt på”.

Vill skapa nytt hotell på Söder

Planerar för påbyggnation av nyinköpt fastighet.

Fängslande köp – celler ombyggda till hostel

40 ombyggda fängelseceller.

Willhem köper för 200 mkr

Når nu nästan ett fastighetsvärde på 5 miljarder kronor i kommunen.

Muro köper från Prodire

Följer upp storköpen från M2 och Nivika.

Klart: Vann tävling om höga hus mitt i Göteborg

Tre byggnader som ska bli 56, 88 och 115 meter höga. Två lokala förslag utmanade.

80 000 kvm kan återlämnas efter Polestars problem

Tvingas avbryta storprojekt i attraktivt läge. Skulle bli del av historisk stadsutveckling mittemot landmärke.

Hippt varumärke hyr av Vasakronan i Gyllene triangeln

Öppnar butik nära Norrmalmstorg.

Bakslag för Afa:s stora plan kring Münchenbryggeriet

Bakslag för bostäder. Öppnar upp för hotell.

Företagsparken bakom transaktion i väst

Investerar drygt 200 miljoner kronor.

Säljer nästan allt till Episurf i miljardaffär

Affär med en blandad portfölj om 30 fastigheter. FV berättar om alla tidigare affärer – och om framtidsmålet.

Äger hus i 31 av 65 riskområden ”Det blir bättre”

Delar även ut beröm till polisen. Victoriahem, Stena Fastigheter och Uppsalahem om prioriterat arbete.
Torleif Falk, Nobel Center i Slussen och Gamla Stan

Intervju med stadsarkitekten: ”Nedslagen över ytligheten”

FV Fokus Intervju med Torleif Falk  Synen på Nobel och Slussen  3 smultronställen i Stockholm  Det mest frustrerande på jobbet  10 år som stadsarkitekt – vad händer härnäst?

Första spadtaget för Sveriges största fängelse

110 000 kvm och drygt 800 intagna.

 Tillbaka till förstasidan