Fyra klara för för etablering i Tyresös nya företagsområde

Fyra aktörer har skrivit avtal om markanvisning i Tyresös nya företagsområde Lindalshöjden.

Max Burgers, LW Sverige, ADPhus och Roca Industry är de fyra nya aktörerna som skrivit avtal om markanvisning i Tyresös nya företagsområde Lindalshöjden.

– Kommunen har varit intressant för oss under en längre tid och vi ser en stor potential i att kunna erbjuda Tyresöborna en MAX-restaurang på ett attraktivt och lättillgängligt läge. Nu ser vi fram emot den fortsatta processen och kommunens nästa steg i arbetet, säger Henrik Lejon, etableringschef på Max Burgers.

– Vår ambition är att skapa en restaurang som bidrar med både arbetstillfällen och en uppskattad mötesplats för boende och besökare i området, tillägger han.

I Lindalshöjden planerar kommunen för ett nytt, hållbart företagsområde. Lindalshöjden ska stärka det lokala näringslivet och bidra till ökad sysselsättning. Området ska också präglas av ett starkt klimat- och hållbarhetsfokus, attraktiv gestaltning och en god arbetsmiljö.

Tre aktörer har redan skrivit markanvisningsavtal för etablering i Lindalshöjden: Metag, JMW Projekt och Lagerstedts Bilservice.