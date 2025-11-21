✓ Managementmodellerna växer. ✓ Fastighetsägarnas roll. ✓ Köpa hela upplevelsen i hela huset. ✓ Jättarnas roll. ✓ Den verkliga efterfrågan.
Bakslag: Höga vakanser när konkursat bestånd ska säljas
Nästan 300 bostäder ingår. Ägaren höll ut i fyra år.
Fyra heta spaningar från Coworking Europe i Berlin
Öppnar första butiken i Sverige – nära Stureplan
Öppnar på populär adress. Tar över efter klassiskt märke.
Coworkingaktörer inleder samarbete
Tredje samarbetet för den ena parten. Når nu stora delar av Sverige.
Börsbolag säljer spökbestånd – kan bli jackpott för köparen
Blir av med rejäl vakans genom avyttring. FV berättar om kvadratmeterpriser för liknande bestånd och om värderingen samt hur köparen kan haft rejäl tur.
Två storaffärer på gång på ”bortglömda” Ekerö
Uppmärksammas över 7 sidor i senaste magasinet – gratis nedladdning. ✓ Byggprojekten. ✓ Prisökningar. ✓ Investerarna. ✓ Storaffärer väntas.
Mäktigast 2025 – fem nya placeringar
Nu redovisas placeringarna 31–50.
Stordalen satsar stort – i udda investering
”Hela ambitionen med Strawberry-koncernen är att vi ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar”.
Konjunkturen har vänt – ny utmaning för branschen
Ljusnande tider för fastighetsmarknaden, men utmaningar kvarstår när fokus skiftar från finansieringskostnader till driftskostnader.
Max öppnar nummer 200 – och planerar för 100 fler
Ser fortsatt stor potential, trots att några konkurrenter har problem.
SBAB: Uppgång i konjunkturen nästa år
Robert Boije: ”Efter sju sorger och åtta bedrövelser…”
Prisma köper för 650 mkr
Förvärvar av Finlands största livsmedelskedja.
Coeli säljer till Reliwe
Detaljplan möjliggör bostäder om cirka 24.000 kvm ljus BTA.
Video: Comeback – Större möjligheter än någonsin
Se Ilija Batljan tala på Fastighetsvärldens seminarium Samhälle & Fastigheter.
Ny vd på Magnolia
Rekryteras från annan bransch. Efterträder Johan Tengelin som varit vd sedan december 2020.
Sundin och Nyqvist lanserar nytt bolag
Satsar på en tydlig inriktning.