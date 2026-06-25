Fyra av tio använder inte AI i fastighetsbranschen

AI har fått ett genomslag i fastighetsbranschen, men inte fullt ut. En ny gemensam undersökning från Fastighetsägarna, Fastigo och Sveriges Allmännytta visar att nästan sex av tio organisationer redan använder AI-verktyg och lika många tror att AI kommer att effektivisera medarbetarnas arbete redan under det kommande året.

–Undersökningen visar tydligt att fastighetsbranschen är en bransch som är nyfiken, pragmatisk och tar till sig modern teknik för att utveckla verksamheten, säger Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige.

Undersökningen visar att AI framför allt används för textbearbetning, ekonomiadministration, beslutsstöd och automatiserad fastighetsförvaltning. Samtidigt ser många organisationer stora möjligheter framåt, inte minst inom energibesparing, automatisering och förbättrade beslutsunderlag.

Trots den positiva synen på tekniken finns tydliga utmaningar. Hela 60 procent bedömer att den egna organisationens kunskapsnivå inom AI inte är tillräcklig, och endast 17 procent uppger att de har riktlinjer eller policys för hur AI ska användas. Undersökningen visar ändå att oron kring AI är relativt låg. Nästan sju av tio uppger att det inte finns någon oro alls i den egna organisationen, men det finns ett återkommande tema i fritextsvaren: Flera respondenter lyfter vikten av kritiskt tänkande, faktagranskning och att grundläggande kompetens inte får gå förlorad när AI blir en naturlig del av arbetet.

– Den stora risken är inte att AI börjar tänka åt oss, utan att vi slutar tänka själva. Undersökningen visar att många ser stora möjligheter med AI, men också att tekniken måste användas med kunskap och sunt förnuft, säger Cathrine Holgersson, vd för Sveriges Allmännytta.

När det gäller personalstyrkan tror en majoritet, 51 procent, att AI inte kommer att påverka antalet anställda de närmaste två åren. Samtidigt uppger 35 procent att de planerar att utbilda befintlig personal i AI, medan 7 procent räknar med att nyanställa personer med AI-kompetens. Endast 5 procent tror att AI kommer att leda till uppsägningar.

– Ett intressant resultat är att så få ser AI som ett verktyg för att minska personalstyrkan. Branschen verkar tvärtom vad många tror att AI kan vara en möjlighet att utveckla människor, inte ersätta dem, säger Johan Mann, vd på Fastigo.

Om undersökningen: En enkät skickades ut till medlemmar i respektive organisation. Den genomfördes i maj 2026 och besvarades av 450 personer verksamma i fastighetsbranschen.