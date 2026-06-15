FV:s magasin ute nu – läs gratis

Fastighetsvärldens specialmagasin Samhälle & fastigheter är nu ute. Läs en fullmatad tidning om samhällsfastigheter där innehållet bland annat omfattar tema om Almedalen, privata aktörer och fängelseboomen, porträtt på Nordiqus vd Jenny Rehn, börsbolagen som satsar inom samhällsfastigheter, försvarets investeringar, arenor för 20 miljarder, topplistor och mycket mer.
- Almedalen 2026. Valår. Staten och kapitalet samlas i samma park och gränder under fem dagar. Fastighetsbranschen tar för sig allt mer. FV har samlat 15 sidor om Almedalen där branschen berättar om sina dagar på Gotland, och där du guidas kring höjdpunkter och utflykter på ön.
- Porträttintervju med skolfastighetsbolaget Nordiqus vd Jenny Rehn. Med jätten Brookfield i ryggen har Nordiqus byggt upp en stabil verksamhet med över 600 fastigheter i beståndet och ett värde om drygt 40 miljarder.
- Fängelseboomen: Expansionstakten skrivs upp ytterligare. Det privata kapitalet vill hjälpa till. Hur ser förutsättningarna ut och vilka är riskerna?
- Krångliga regler sinkar äldreboenden: Svenskarna blir allt äldre och behovet av äldreboenden ökar – men hinner branschen med?
- Tufft för förskolor. Det sker nedläggningar i snabb takt när det gäller förskolor. FV har kollat läget i de 15 största kommunerna.
- Idrottshallar för miljarder. Många arenor har blivit omoderna. Kommuner tvingas öppna plånboken för att framstå som attraktiva.
- Topplista: Snabbväxande kommuner. FV listar de kommuner som bedöms växa snabbast befolkningsmässigt de kommande tio åren.
- Börsbolagen. De noterade bolagen har hamnat i skuggan av de institutionella investerarna, men det finns några som satsar – och fler som vill utöka.
- Topplista: Största aktörerna. FV listar 45 av de ledande investerarna som sysslar med samhällsfastigheter, segment för segment.
- Försvaret. Fastighetsmarknaden i sju kommuner anses undervärderad och smått bortglömd av investerarna.
Tidningen finns att läsa gratis som PDF här.