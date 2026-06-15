FV:s magasin ute nu – läs gratis

Fastighetsvärldens specialmagasin Samhälle & fastigheter är nu ute. Läs en fullmatad tidning om samhällsfastigheter där innehållet bland annat omfattar tema om Almedalen, privata aktörer och fängelseboomen, porträtt på Nordiqus vd Jenny Rehn, börsbolagen som satsar inom samhällsfastigheter, försvarets investeringar, arenor för 20 miljarder, topplistor och mycket mer.