Fullt när Skandias utökade Nova öppnar

Snart är Novas genomgripande omvandling klar – och den sedan några år nya ägaren Skandia Fastigheter kan berätta att varje butikslokal i köpcentrumet i Lund nu är uthyrd. Under våren kan besökare se fram emot nya bekantskaper i form av bland andra Smarteyes, Amart, Vaccin Direkt, Tele2, Caffè Nero, Sweet House samt den tidigare annonserade Willys-butiken.

Ett fullt uthyrt Nova var ett självklart mål när Skandia Fastigheter för tre år sedan tog över köpcentrumet, som då hade en rad tomma lokaler. De nya butikerna som nu fullbordar visionen har valt Nova för den attraktiva helhet som skapats, inklusive omgestaltning av utsidan, en stor invändig omstrukturering och en helt ny grafisk identitet, med kraftfullare uttryck. Allt genomfört med flera inslag av återbruk och andra hållbara metoder. Dessutom har Nova introducerat en nollvision, där nettoanvändningen av fastighetsenergi ska vara noll under 2026 – med egen förnybar produktion genom 10 000 kvadratmeter solpaneler på taket.

– Det här projektet har gett ett tydligt kvitto på Novas attraktionskraft. Vi har sett hur satsningen skapat en ny rörelse i centrumet och stärkt förtroendet hos både hyresgäster och besökare. I dag står Nova fullt uthyrt, samtidigt som kundnöjdheten fortsätter att öka enligt Evimetrix kundundersökningar. För oss visar det att ett långsiktigt och genomtänkt utvecklingsarbete verkligen gör skillnad – och med så här många attraktiva varumärken på plats har vi en riktigt bra grund att jobba vidare med, säger Niklas Blonér, marknadsområdeschef för Köpcentrum Syd på Skandia Fastigheter.

Ytterligare två butikstillskott kommer att presenteras inom kort – och de får gott sällskap av flera nya butiker som etablerat sig på Nova under det senaste året, bland andra Intersport, Albrekts Guld, Dogman, Deichmann, Lindbergh, Design Only och Bengtsons Ost. Även på mat- och restaurangsidan kommer fler etableringar att presenteras framöver.

Det nya, uppgraderade Nova kommer slutgiltigt att invigas den 26 mars.