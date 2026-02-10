Fullt när Skandias utökade Nova öppnar

Snart är Novas genomgripande omvandling klar – och den sedan några år nya ägaren Skandia Fastigheter kan berätta att varje butikslokal i köpcentrumet i Lund nu är uthyrd. Under våren kan besökare se fram emot nya bekantskaper i form av bland andra Smarteyes, Amart, Vaccin Direkt, Tele2, Caffè Nero, Sweet House samt den tidigare annonserade Willys-butiken.

Annons

Ett fullt uthyrt Nova var ett självklart mål när Skandia Fastigheter för tre år sedan tog över köpcentrumet, som då hade en rad tomma lokaler. De nya butikerna som nu fullbordar visionen har valt Nova för den attraktiva helhet som skapats, inklusive omgestaltning av utsidan, en stor invändig omstrukturering och en helt ny grafisk identitet, med kraftfullare uttryck. Allt genomfört med flera inslag av återbruk och andra hållbara metoder. Dessutom har Nova introducerat en nollvision, där nettoanvändningen av fastighetsenergi ska vara noll under 2026 – med egen förnybar produktion genom 10 000 kvadratmeter solpaneler på taket.

– Det här projektet har gett ett tydligt kvitto på Novas attraktionskraft. Vi har sett hur satsningen skapat en ny rörelse i centrumet och stärkt förtroendet hos både hyresgäster och besökare. I dag står Nova fullt uthyrt, samtidigt som kundnöjdheten fortsätter att öka enligt Evimetrix kundundersökningar. För oss visar det att ett långsiktigt och genomtänkt utvecklingsarbete verkligen gör skillnad – och med så här många attraktiva varumärken på plats har vi en riktigt bra grund att jobba vidare med, säger Niklas Blonér, marknadsområdeschef för Köpcentrum Syd på Skandia Fastigheter.

Ytterligare två butikstillskott kommer att presenteras inom kort – och de får gott sällskap av flera nya butiker som etablerat sig på Nova under det senaste året, bland andra Intersport, Albrekts Guld, Dogman, Deichmann, Lindbergh, Design Only och Bengtsons Ost. Även på mat- och restaurangsidan kommer fler etableringar att presenteras framöver.

Det nya, uppgraderade Nova kommer slutgiltigt att invigas den 26 mars.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 09:11

Hufvudstaden hyr ut stort nära Stureplan

Tecknat hyresavtal om hela 4800 kvm i Finansinspektionens tidigare lokaler.

FV Affärskarta: Se fler stora uthyrningar i närområdet

Värdesmäll för Nyfosa

Spridd risk och finansnettot grejade resultatet.

Efter tomställt i fyra år – hyr ut butik vid Stureplan

Kafé stängde ner 2022, först nu är det klart med ny hyresgäst.

Ändrar helt –  tar över projekt bredvid Wenner-Gren

Nya framtagna befolkningsprognoser medgör att Stockholm stad ändrar i planerna. Expansiv investerare tar över i området.

Mengus tar över efter Oscars tunga fiasko

Omtalad fastighet. Politiker ger besked.

Colliers flyttar till prestigefastighet i city

Letat nya lokaler i några år och besökt massor av potentiella adresser. Se flera bilder.

Dokument: Sidbytet från konsult till ägarsidan

FV listar 50 personer som gått från rådgivningssidan till fastighetsägarsidan. Läs om den ”vanligaste” övergången.

Bilder: Så bygger Fabege om Wenner-Gren Center

Tecknat avtal med samarbetspartner. Lanserar nytt koncept.

Alm investerar i hundra år gammal byggnad

Byggnad som är 115 år gammal.

Lägre tryck hos Akelius efter ny migrationspolitik

FV berättar om beståndet efter storförsäljningen.

Alecta säljer överraskande – när Blanks offensiv fortsätter

Fastighet om nästan 10 000 kvm i Stockholmsområdet byter ägare.

Selins sista bokslut som vd

Nu kommer utdelningen av Norion – beslut vid bolagsstämman i vår.

FV-lista: Här är de som varit vd – längst av alla

Så vill Vasakronan göra om TV4-huset

Planerar för hela 58 000 kvm BTA. Flera fastighetsägare i närområdet smider planer.

Nya Norrholma ger sig in i hett segment

Vill nå 1 miljard i fastighetsvärde inom 36 månader.

Skogestig om Ericssons resterande 65 000 kvm i Kista

FV berättar om Ericssons förhyrningar, fastighet för fastighet. Vd Johanna Skogestig berättar om planerna.

 Tillbaka till förstasidan