Fritt fall för Fastators aktie under fredagen

Bolagets aktie som tagit tuffa smällar det senaste året störtdök med 50 % under en kort stund men repade sig sedan och när börsen stängde var kursen 1,62 kronor per aktie, en nedgång med 16 procent under dagen.

Anledningen till åtgärderna med obligationerna är att man inte kommer att klara de uppställda villkoren avseende soliditen som gäller för dessa obligationslån. Villkoren säger att soliditeten ska vara minst 45 procent medan Fastators ledning redan nu har fastställt att den endast kommer att uppgå till cirka 33 procent per bokslursdatumet 31 december.

Det är endast tre månader sedan Fastator kunde meddela att man nått en överenskommelse med obligationsinnehavarna som innebar en förlängning av lånen med två år samt en lättnad av räntekostnaden de närmaste två åren mot att nya säkerheter för lånen ställdes samt en framtida räntekomponent.

I sin niomånadersrapport visade Fastator upp orealiserade värdenedgångar på sina fastigheter om –60 mkr, vilket motsvarar ungefär 3,5 procent. I bokslutet är således ytterligare nedvärderingar att vänta inom beståndet och därtill kommer översyn av värdet i de intressebolag Fastator har.