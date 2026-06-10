Frikännande dom efter hissolyckan i Sundbyberg

Solna tingsrätt frikänner två hissmontörer och en vd som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott med anledning av en olycka med en bygghiss i december 2023. Fem personer miste livet.

Idag kom domen efter hissolyckan i Ursvik den 11 december 2023, där fem byggnadsarbetare miste livet.

Solna tingsrätt frikänner samtliga åtalade vilket innebär att ingen hålls ansvarig för olyckan.

Något som gör Byggnads förbundsordförande Kim Söderström rasande.

– Fem personer dör men ingen är ansvarig? Det är inget annat än en skandal. Vi måste analysera domen innan vi kan gå in i detaljer, men det här väcker frågor om rättssystemet har kompetens och kapacitet att hantera arbetsplatsolyckor, säger Kim Söderström, Byggnads förbundsordförande.

Vid olyckan omkom fem personer som befann sig i hissen.

Utredningen visar att bygghissen föll till marken för att det saknades bärande skruvförband mellan två mastsektioner. Bristerna hade inte upptäckts i samband med monteringen eller vid efterföljande kontroller.

– Utredningen ger inte en entydig eller fullständig bild av vad som har lett fram till olyckan, vem som hade skyldigheten att göra nödvändiga kontroller av hissen eller när det skulle ske. Det höga beviskravet för en fällande dom är därmed inte uppfyllt, säger rättens ordförande, chefsrådmannen Karin Sandahl.

Montörerna frikänns därför från ansvar för brott.

Utredningen visar inte heller att den åtalade vd:n har varit vållande till olyckan genom att han brustit i organisationen av arbetet och åsidosatt sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen. Även han frikänns.

– Frikännandet sätter fingret på grundproblemet i vår bransch: bristen på ordning och reda. Hundratals underentreprenörer trängs på samma arbetsplats och arbetsmiljöansvaret tappas bort när ingen tar ansvar för helheten. Här måste politiken kliva in. Vi kräver bland annat att man gör som i Norge och begränsar antalet tillåtna underentreprenörsled till max två, säger Kim Söderström, Byggnads förbundsordförande.

Han tillägger:

– Vi ställer oss frågande till varför huvudentreprenören inte fanns med i åtalet. Huvudentreprenören Andersson Company ska ha det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. I det ingår att säkerställa att alla tekniska anordningar är besiktigade och prövade innan de används, samt att dessa kan användas på ett sätt som inte orsakar skada.

Med anledning av tingsrättens bedömningar avslås även talan om företagsbot mot bolaget och målsägandenas skadeståndsanspråk.

-> Domen överklagas