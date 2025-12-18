Frentab köper i Lunda och Högdalen

Frentab Fastigheter har genomfört två förvärv av tomträtter i Stockholms kommun genom förvärven av Virsbo 3 i Lunda industriområde samt Filmremsan 4 i Högdalens industriområde. Totalt omfattar förvärven en uthyrningsbar yta om 5.100 kvm.

Affärerna stärker bolagets närvaro i etablerade industriområden och är i linje med Frentab Fastigheters långsiktiga strategi att bygga ett kvalitativt bestånd av kommersiella fastigheter i attraktiva lägen.

Den första affären avser tomträtten Virsbo 3, belägen i Lunda industriområde. Fastigheten tillträds nu i december och omfattar en byggnad med en uthyrningsbar yta om 2.600 kvm, belägen på en tomt om 2.179 kvm, samt tillhörande mark- och parkeringsytor. Fastigheten förvärvas med ett befintligt hyresavtal som löper till och med utgången av 2026. Frentab Fastigheter avser därefter att genomföra renovering och hyresgästanpassningar för att möta framtida behov inom bygg- och produktionssektorn. Säljaren har valt att vara anonym. Skierfe Advokatfirma har varit juridiskt ombud för Frentab Fastigheter i samband med förvärvet.

Den andra affären avser tomträtten Filmremsan 4, belägen i Högdalens industriområde. Affären genomfördes med simultan signing och closing den 15 december. Fastigheten omfattar 2.500 kvm uthyrningsbar yta, belägen på en tomt om 3.946 kvm, samt ett flertal parkeringsplatser. Fastigheten är idag uthyrd till fyra hyresgäster verksamma inom bygg- och produktionssektorn. Frentab Fastigheter avser att fortsätta förvalta och utveckla fastigheten i nära samarbete med befintliga hyresgäster. Säljaren har valt att vara anonym. Wåhlin Advokater har varit juridiskt ombud för Frentab Fastigheter vid detta förvärv.

– Det är mycket glädjande att se hur det uppsökande arbetet och det nätverk vi byggt upp över tid fortsätter att generera affärer. Att dessutom kunna genomföra två förvärv i Stockholms kommun och därigenom addera nya marknader till vårt bestånd är särskilt positivt. Det är ett bra sätt att avsluta ett intensivt och omtumlande år – även om julledigheten ännu inte riktigt är här och vi fortsatt ser möjligheter till ytterligare förvärv innan årets slut, säger Kristoffer Lidbrandt, grundare och delägare i Frentab Fastigheter.

Majoritetsägaren Frentab AB ser mycket positivt på utvecklingen i Frentab Fastigheter.

– Vi i ägarfamiljen tror mycket på segmentet som vi agerar inom och genom hårt arbete skapar vi tillsammans långsiktiga och hållbara fastighetsaffärer. Genom vårt fortsatt ökade ägarstöd har vi möjliggjort för såväl dessa två förvärv som sommarens förvärv i Täby. Vi kommer att fortsätta investera och stötta Frentab Fastigheter under lång tid framöver och ser att verksamheten utgör en alltmer viktig del av vår Koncern säger John Fransson, koncern-vd i Frentab AB.

Genom dessa förvärv äger Frentab Fastigheter nu sex kommersiella fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka 17 900 kvm, belägna i Arlandastad, Botkyrka, Täby, Lunda och Högdalen.