Frentab förvärvar lager- och lättindustrifastighet i Täby

Frentab Fastigheter har förvärvat lager- och lättindustrifastigheten Täby Mässen 1 i Täby kommun. Förvärvet genomfördes genom en off-market-transaktion. Tillträde skedde den 22 juni.

Skierfe Advokatfirma har varit juridiskt ombud för Frentab Fastigheter.

Lager- och lättindustrifastigheten Täby Mässen 1 i Täby kommun har köpts av Frentab Fastigheter. Förvärvet genomfördes genom en off-market-transaktion.

Fastigheten omfattar cirka 1 500 kvm uthyrningsbar yta och är belägen på en tomt om ca 3 100 kvm. Förvärvet har genomförts som en sale and leaseback-affär, där Karnag AB kvarstår som hyresgäst.

– Vi är mycket glada över att genomföra ytterligare ett förvärv i Täby. Kommunen är en attraktiv marknad med ett starkt näringsliv och vi ser goda möjligheter att fortsätta växa här över tid, säger Kristoffer Lidbrandt, grundare och delägare i Frentab Fastigheter.

Efter förvärvet äger Frentab Fastigheter åtta kommersiella fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka 21 500 kvm, belägna i Arlandastad, Botkyrka, Täby, Lunda, Högdalen och Upplands Väsby.

Tillträde skedde 22 juni.