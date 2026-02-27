Freja hyr 12 000 kvm och HK från Logicenters

Logicenters, som ägs av Urban Partners, uppför Frejas nya logistikanläggning i Staffanstorp med tillträde under fjärde kvartalet 2026. Totalt handlar det om 12 000 kvm lokaler.

Freja Transport & Logistics fortsätter att utvecklas på den svenska marknaden. Som ett led i bolagets strategiska plan och offensiva satsning för att stärka sin position uppförs en ny logistikbyggnad strategiskt placerad i Staffanstorp.

Den nya anläggningen utvecklas specifikt för Frejas verksamhet och omfattar cirka 12 000 kvm, väl fördelat för effektiv contract logistics (3 PL-lager), terminalhantering och kontorslokaler.

– Vi fortsätter att växa hållbart med omsorg för såväl kunder som personal. Nu skapar vi förutsättningar för en modern arbetsmiljö där vi kan utvecklas långsiktigt, säger Morten Dreyer, Managing Director för Freja Transport & Logistics AB.

Fastigheten planeras att certifieras enligt BREEAM Excellent och utformas med åtgärder för att minska klimatpåverkan, bland annat genom installation av solceller.

– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna ännu en stark aktör till oss och ser fram emot ett långt samarbete. Det här visar också att vår kompetens inom krävande logistik och terminal- och tredjepartslogistik gör att vi kan stötta Freja i deras fortsatta utveckling, säger Fredrik Nygren, Commercial Director på Logicenters.

Christer Sonesson, kommunalråd i Staffanstorp:

– Det är väldigt positivt att Freja väljer att investera offensivt i Staffanstorp tillsammans med Logicenters. En satsning som inte bara bidrar till ökad sysselsättning utan också stärker Staffanstorps näringsliv ytterligare.

Logicenters övriga hyresgäster i området är bland andra Kjell & Co, KåKå, AAK, First Class Brands, Berner, Bona, Ecolution och Elbutik.

Freja grundades i Skive, Danmark år 1985 och är idag en del av det danska, familjeägda United Shipping & Trading Company (USTC) med verksamhet inom olja & energi, sjöfart & logistik, fartygsägande, riskhantering, bilverksamhet, IT samt hållbar energi.

