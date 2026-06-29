Fredrik Wisborn blir vice vd på Titania

Fredrik Wisborn har varit en nyckelperson i Titanias utveckling de senaste åren och har som transaktionschef haft en central roll i flera av bolagets viktigaste affärer, markförvärv och strategiska initiativ. I rollen som vice vd kommer han att arbeta ännu närmare vd Einar Janson med att driva bolagets fortsatta expansion, utveckla affären och säkerställa att Titania fortsätter att skapa långsiktigt värde genom att identifiera, förvärva och utveckla attraktiva projektmöjligheter.

– Titania har byggt något unikt. Vi kombinerar snabbhet i beslutsfattandet med ett långsiktigt perspektiv och en förmåga att genomföra projekt som många andra inte vågar eller klarar av. Det är en kultur som attraherar människor som vill skapa verklig förändring, och jag är stolt över att få ta ett ännu större ansvar för bolagets fortsatta utveckling. Vi har en stark projektportfölj, en tydlig strategi och stora möjligheter framför oss. Jag ser fram emot att fortsätta bygga Titania tillsammans med våra medarbetare, partners och aktieägare, säger Fredrik Wisborn.

Einar Janson ser utnämningen som ett naturligt steg i bolagets fortsatta utveckling.

– Fredrik är en av de personer som starkt har bidragit till att bygga Titania till det bolag vi är idag. Han kombinerar strategisk höjd med en ovanlig förmåga att få affärer i mål och skapa resultat. Samtidigt är han ung och delar den entreprenöriella kultur som alltid varit en del av Titanias DNA. Fredrik har också visat att han tror på och är villig att riskera egna pengar i bolaget genom en investering med en stor del av hans sparade kapital i aktier i Titania. När vi nu fortsätter att växa, utveckla större projekt och ta nästa steg som bolag är det viktigt att stärka ledningen med personer som både förstår verksamheten på djupet och har förmågan att driva den framåt. Fredrik är precis en sådan person.

Einar Janson fortsätter:

– Vi har under många år byggt upp en mycket stark position inom stadsutveckling i Stockholmsregionen. Med en växande projektportfölj, ett ökande antal genomförandeprojekt och flera strategiska möjligheter framför oss ser vi stora möjligheter att fortsätta skapa värde under lång tid framöver. Fredriks nya roll är en viktig del i att säkerställa att vi har rätt organisation för nästa fas i Titanias utveckling.

Utnämningen träder i kraft omedelbart.