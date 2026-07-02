Fredrik Edner ny kapitalmarknadschef på Sakofall

Fredrik Edner har tillträtt som ny kapitalmarknadschef, head of corporate finance, hos Sakofall. Rollen innebär att han även ingår i Sakofalls ledningsgrupp.

I sin nya roll som kapitalmarknadschef, Head of Corporate Finance, på Sakofall kommer Fredrik Edner ansvara för bolagets kapitalmarknadsstrategi, finansiering och investerarrelationer, samt ingå i ledningsgruppen.

Han ska också bidra till den strategiska planeringen inför bolagets fortsatta tillväxt och expansion i svenska tillväxtkommuner.

Fredrik Edner rapporterar direkt till vd Tom Sakofall.

– Fredrik har en unik kombination av djup kapitalmarknadskompetens och lång erfarenhet från fastighetssektorn. Han förstår hur man kommunicerar med investerare, hur man strukturerar finansiering och hur man bygger de processer som ett växande fastighetsbolag behöver, säger Tom Sakofall.

Fredrik Edner har drygt 30 års erfarenhet från finans- och fastighetsbranschen. Han kommer närmast från Amaron Fund Management. Tidigare har han haft roller vid bland annat Arctic Securities, Credit Suisse, Barclays och Royal Bank of Scotland.

– Sakofall är ett välskött fastighetsbolag med stark projektpipeline och en tydlig tillväxtstrategi. Jag ser fram emot att bidra till bolagets nästa fas, kommenterar Fredrik Edner.

Sakofall har sitt säte i Ludvika.