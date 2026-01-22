Frankgruppen satsar i Mälardalen – rekryterar ny vd

Frankgruppen stärker sin närvaro i Mälardalen genom att rekrytera Susanne Åhlén som ny vd. Susanne Åhlén har lång och gedigen erfarenhet från fastighets- och byggbranschen samt dokumenterad förmåga att driva tillväxt inom konsultverksamhet. Rekryteringen är ett viktigt steg i bolagets fortsatta utveckling i regionen.

Efter ett par år av en mer avvaktande marknad ser Frankgruppen nu tydliga tecken på en ljusning. Satsningen i Mälardalen sker som ett led i att möta en ökande efterfrågan och ta en starkare position inför kommande tillväxt.

– Vi ser att marknaden successivt vänder och vill vara redo när investeringarna tar fart igen. Mälardalen är en strategiskt viktig region för oss, och rekryteringen av Susanne Åhlén som ny vd stärker Frankgruppens ambition att växa långsiktigt och hållbart i regionen, säger Magnus Trange, koncernchef för Frankgruppen.

Jag är mycket stolt och glad över att ha fått förtroendet att axla detta uppdrag. Frankgruppen har ett starkt erbjudande och ett gott renommé i branschen. När marknaden nu ljusnar känns det helt rätt att satsa offensivt i Mälardalen, regionen har stor potential. Mitt fokus blir att bygga vidare på bolagets styrkor, utveckla affären och skapa långsiktig tillväxt tillsammans med kunder och kollegor, säger Susanne Åhlén.

Satsningen genomförs med fokus på kvalitet, långsiktiga kundrelationer och en stabil expansion i takt med marknadens återhämtning.

Susanne Åhlén har tillträtt tjänsten.