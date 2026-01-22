Frankgruppen satsar i Mälardalen – rekryterar ny vd

Frankgruppen stärker sin närvaro i Mälardalen genom att rekrytera Susanne Åhlén som ny vd. Susanne Åhlén har lång och gedigen erfarenhet från fastighets- och byggbranschen samt dokumenterad förmåga att driva tillväxt inom konsultverksamhet. Rekryteringen är ett viktigt steg i bolagets fortsatta utveckling i regionen.

Annons
Frank Susanne Åhlén, ny vd i Mälardalen
Susanne Åhlén, ny vd för Frank i Mälardalen.
Visa faktaruta

Efter ett par år av en mer avvaktande marknad ser Frankgruppen nu tydliga tecken på en ljusning. Satsningen i Mälardalen sker som ett led i att möta en ökande efterfrågan och ta en starkare position inför kommande tillväxt.

– Vi ser att marknaden successivt vänder och vill vara redo när investeringarna tar fart igen. Mälardalen är en strategiskt viktig region för oss, och rekryteringen av Susanne Åhlén som ny vd stärker Frankgruppens ambition att växa långsiktigt och hållbart i regionen, säger Magnus Trange, koncernchef för Frankgruppen.

Jag är mycket stolt och glad över att ha fått förtroendet att axla detta uppdrag. Frankgruppen har ett starkt erbjudande och ett gott renommé i branschen. När marknaden nu ljusnar känns det helt rätt att satsa offensivt i Mälardalen, regionen har stor potential. Mitt fokus blir att bygga vidare på bolagets styrkor, utveckla affären och skapa långsiktig tillväxt tillsammans med kunder och kollegor, säger Susanne Åhlén.

Satsningen genomförs med fokus på kvalitet, långsiktiga kundrelationer och en stabil expansion i takt med marknadens återhämtning.

Susanne Åhlén har tillträtt tjänsten.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Vill hitta lönsamhet i de oslipade diamanterna

FV Fokus. FV frågar ut Gustaf Segerborg, vd på Flexfast.  Om att fynda på en bottenfrusen marknad.  Orealistiska prisförväntningar.  Hur man ökar hyresgästens betalningsvilja.
Krönika

Det vore bra att prata lite mindre om Nobel Center

”Vi bråkar om Nobel Center – medan framtidens samhälle faller mellan stolarna.”

NCC gör nedskrivning av värden med miljard

”En dämpad marknad för kommersiella fastigheter”. FV berättar vad som ligger bakom.
Markus Aujalay, Slussgården, Snäckan 8.

Slussgården hyr ut till stjärnkrögare

Bara dagar efter den stora konferensuthyrningen.

Rekryterar Areims tidigare vd

Går in som ny affärsenhetschef.

Listor: Så bra var rådgivarna i olika områden i landet 2025

Fyra olika vinnare i fyra kategorier.

Logistea köper för 300 mkr

Två fastigheter om totalt 33.000 kvm lokaler ingår i transaktionen.
Repslagaren, Östermalm. Folksam

Köper på Östermalm för 1 miljard

Äger fastighet i närheten. Säljer efter sex års innehav. Strax över 170.000 kr/kvm.

FV Affärskarta – se fler affärer i närområdet

Fastighetsbolag flyttar HK till Sveavägen

Får Finansinspektionen som grannar.
Torghusen, Realy Bostad, H2.

Köper bostadsprojekt i Sollentuna

Utökar därmed den totala portföljen till cirka 1.350 bostäder.

Bildextra: Så blir JM:s lyxbostäder i Marievik

Stockholms största nyproducerade lägenheter.
Folksam, Gävlegatan 22, Blästern 6.

Flyttar från Solna till innerstan

Lämnar Solna Business Park för innerstan och ökar lokalytorna.

Säljer till överraskande köpare på Stora Essingen

Avyttrar del av portföljen som förvärvades av Lärarförbundet 2019.

Bästa rådgivarna 2025 – i varje segment

CBRE vinner två klasser och C&W, Catella, JLL samt Colliers en vardera.

 Tillbaka till förstasidan