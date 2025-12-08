Stjärnarkitektens stora plan i Sverige
Fastighetsinvesteraren berättar för FV om minnena av Frank Gehry.
Pandox storägare Christian Ringnes om 18-miljardersaffären och vad som händer framöver.
En av världens mest inflytelserika arkitekter under sex decennier.
Utökar sitt hotellimperium.
Flyttar in i centralt nybygge.
Hela resultatet av den stora omröstningen nu redovisat, från plats 1 till 50. Sex nya namn på årets lista.
Nästan alla lägenheter är uthyrda. Se flera bilder. Läs även om flera andra höga byggnader i Norrland.
Avyttrar fem fastigheter, varav några säljs utan upplägg om sale and lease back.
Total portfölj om över 1.000 bostäder och 3 miljarder i utvecklingsvärde.
Hyr 1.200 kvm av Vasakronan i centrala Stockholm.
Nu ska Solna stad och JM:s stora projekt vid Skytteholms IP ut på samråd.
Allt hetare marknad i området nära Slussen och Kornhamnstorg.
Klaus Hansen Vikström om ålderism: När det gäller människor beter vi oss som om alla över 55 vore yoghurt: potentiellt farliga efter bäst före-datum.
Den kommande affären frigör samtidigt 2,3 miljarder i likviditet.
Tre kontorsbyggnader om totalt 36.000 kvm lokaler. Israeliskt bolag köper.