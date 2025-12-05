Arkitekten Frank Gehry är död – blev 96 år

Arkitekten Frank Gehry är död, rapporterar The New York Times. . Han är hjärnan bakom bland annat världskända Guggenheim Bilbao.

Den legendariska arkitekten blev 96 år.

Gehry föddes i Toronto 1929. Han blev mest känd för sina byggnader i en postmodern så kallad dekonstruktivistisk stil.

Frank Gehry hade under mer än sex decennier etablerat sig som en av världens mest inflytelserika arkitekter, känd för sina skulpturala former, oväntade materialval och sin förmåga att tänja på gränserna mellan konst och byggnad. Hans karriär tog fart på 1970-talet när han började experimentera med okonventionella material som korrugerad plåt och plywood, något som snabbt gav honom ett rykte som en arkitekturens rebell. Det verkliga internationella genombrottet kom dock 1997 med Guggenheimmuseet i Bilbao – en titan- och glasbeklädd byggnad vars organiska former inte bara förändrade stadens självbild utan också blev en ikon för samtida arkitektur.

Bland Gehrys mest kända verk finns Walt Disney Concert Hall i Los Angeles, med sina svepande rostfria stålvolymer, och Fondation Louis Vuitton i Paris, där glaslika ”segel” skapar en dynamisk rörelse över landskapet. Andra uppmärksammade projekt är det dansande huset i Prag, Vitra Design Museum i Weil am Rhein och det uttrycksfulla Biomuseo i Panama City.

Det dansande huset i Prag. Foto: FV
Biomuseo i Panama city. Foto: FV
Guggenheim i Bilbao. Foto: FV
Guggenheim i Bilbao. Foto: FV
Guggenheim i Bilbao. Foto: FV
