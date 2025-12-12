Vill bygga högt mitt i Göteborg – möter motstånd

Ytterligare ett höghus planeras i rikets näst största stad, nu nära Heden.

Idag kl. 09:01

Köper kasinohuset i city

Stort intresse för affären när Svenska Spel säljer.

FV Affärskarta

”Alla marknader är inte lika mogna som Sverige”

FV Fokus. Intervju med Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke.   Om nästa cityprojekt.  Kontorsmarknaden i Sverige kontra internationell marknad.  Sverige som föregångsland.  Att göra Mäster Samuelsgatan till ”framgata”.

NP3 köper för 442 miljoner

Har förvärvat för 1,8 miljarder under året.

Ny vd vid Balticgruppen

”Det känns både hedrande och inspirerande att få det här förtroendet.”

Elva gör upp om att bli Årets Affärskonsult

Väldigt tajt i toppen, liksom kring fjärdeplatsen – därav så många kandidater.

Tosito och Strawberry satsar på nytt hotell

Stordalen: ”Det här blir ett retro-progressivt ”powerhouse”.
Krönika

Kontorshyrorna i city är låga och vakanserna minskar

Lars Johnsson om läget på kontorsmarknaden – och han ger en helt annan bild.

Areim växer inom lättindustri – köper 20.000 kvm

Äger nu drygt 90 fastigheter med omkring 380.000 kvadratmeter inom segmentet.

Hyr 2.400 kvm på västra Kungsholmen

Samlokaliserar från tre adresser i Stockholmsområdet.
Werket Wihlborgs Malmö

Wihlborgs hyr ut 3.600 kvm till innovationshub

Utökar sin verksamhet till andra sidan gatan. Flyttar in i gamla Saab-fastigheten.

Hines i ny stor bostadsaffär i 08-området

Affären omfattar 17.000 kvm BOA och över 300 hyreslägenheter. Tredje förvärvet. FV bedömer priset.

Så vill Pembroke tillföra 7.000 kvm kontor nära Sergels torg

 Lösningen med terrassen   Historien med bankerna.  Volymen som tillförs.  Fokus på hållbarhet.  Inspirerats av grannarna.

Fem i kamp om att vinna Årets Lokalkonsult 2025

Juryn har gjort sitt val. Vinnaren offentliggörs på måndag.

Handelsfastigheter smider stora planer för Lund Södra

Förvärvat 82.000 kvm mark i attraktivt läge. Planerar ny handelsplats.

Storföretag söker 6.000 kvm kontor i Stockholm

Planerar att samlokalisera två kontor. Läs om sökområdena och vilka som kan tappa hyresgästen.

