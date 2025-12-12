Vill bygga högt mitt i Göteborg – möter motstånd
Ytterligare ett höghus planeras i rikets näst största stad, nu nära Heden.
FV Fokus. Intervju med Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke. ✓ Om nästa cityprojekt. ✓ Kontorsmarknaden i Sverige kontra internationell marknad. ✓ Sverige som föregångsland. ✓ Att göra Mäster Samuelsgatan till ”framgata”.
Har förvärvat för 1,8 miljarder under året.
”Det känns både hedrande och inspirerande att få det här förtroendet.”
Väldigt tajt i toppen, liksom kring fjärdeplatsen – därav så många kandidater.
Stordalen: ”Det här blir ett retro-progressivt ”powerhouse”.
Lars Johnsson om läget på kontorsmarknaden – och han ger en helt annan bild.
Äger nu drygt 90 fastigheter med omkring 380.000 kvadratmeter inom segmentet.
Samlokaliserar från tre adresser i Stockholmsområdet.
Utökar sin verksamhet till andra sidan gatan. Flyttar in i gamla Saab-fastigheten.
Affären omfattar 17.000 kvm BOA och över 300 hyreslägenheter. Tredje förvärvet. FV bedömer priset.
✓ Lösningen med terrassen ✓ Historien med bankerna. ✓ Volymen som tillförs. ✓ Fokus på hållbarhet. ✓ Inspirerats av grannarna.
Juryn har gjort sitt val. Vinnaren offentliggörs på måndag.
Förvärvat 82.000 kvm mark i attraktivt läge. Planerar ny handelsplats.
Planerar att samlokalisera två kontor. Läs om sökområdena och vilka som kan tappa hyresgästen.