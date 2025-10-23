Forvis Mazars fyller på i Kv Johanna

Hufvudstaden har tecknat hyresavtal med Forvis Mazars, som etablerar sig på Södra Hamngatan 45 i Kvarteret Johanna. Lokalerna omfattar cirka 360 kvadratmeter med tillträde i början av 2027.
Hyresgäster klara för Kv. Johanna:
- Vinge: 2.500 kvm
- EY: 2.300 kvm
- Stureplansgruppen: 1.200 kvm
- Nordic Wellness: 750 kvm
- Cecil Coworking: 3.000 kvm
- Censor: 350 kvm
- Hemsö: 400 kvm
- Accenture: 950 kvm
- Nordea: 5.300 kvm
- Korab: 600 kvm
- Kvänum kök: 826 kvm
- Joe & The Juice: 120 kvm
- Falconeri: 323 kvm
- Göteborg & Co: 2.042 kvm
- Forvis Mazars: 360 kvm
Forvis Mazars är ett ledande, globalt nätverk för professionella tjänster inom revision, skatt och rådgivning med verksamhet i över 100 länder. Etableringen i Kvarteret Johanna ger Forvis Mazars moderna och flexibla lokaler i Göteborgs mest centrala läge. Här kombineras närhet till kommunikationer och stadens utbud med ett brett serviceerbjudande som skapar en attraktiv miljö där människor vill arbeta, shoppa och vistas.
– Vi ser fram emot att bli en del av Kvarteret Johanna som kombinerar historia och modernitet. Lokalerna ger oss de bästa förutsättningarna att fortsätta växa och samarbeta i en inspirerande miljö mitt i centrala Göteborg, säger David Johansson, Partner, Forvis Mazars.
Kvarteret Johanna genomgår en omfattande om- och nybyggnation och närmar sig färdigställande. Redan från första spadtaget har kvarteret präglats av kvalitet och hantverk in i minsta detalj, där historiska inslag bevaras och återanvänds med stor omsorg.
– Vi ser fram emot att välkomna Forvis Mazars som ny hyresgäst. I den anrika byggnaden, som ligger i hörnet mellan Södra Hamngatan och Fredsgatan, tror vi att de kommer att trivas riktigt bra, säger Fredrik Ottosson, chef Affärsområde Göteborg, Hufvudstaden.