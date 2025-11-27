Stort fotbollscenter kan byggas i Kista

Det har spekulerats om Upplands-Bro och Järfälla. Nu kan det istället bli så att ett nytt nationellt fotbollscenter byggas i Kista. Svenska Fotbollsförbundet kommer i så fall flytta sitt kontor, från Arenastaden till Kista. Det handlar om den tomt som FV tidigare har pekat ut som aktuell för Stockholmsmässan.

Det handlar med om stora ytor. Centret planeras omfatta fyra fotbollsplaner med naturgräs, en byggnad med lokaler för bland annat kontor, utbildning och konferens, en inomhushall och en 11-spels konstgräsplan.

Tidigare har Svenska Fotbollsförbundet endast legat i fas ett i utredningsarbetet. Nu har man gått till fas två och det finns ett styrelsebeslut bakom.

Totalt handlar utredningsområdet om 13 hektar, varav hälften avses för fotbollsplaner.

Svenska Fotbollförbundet kommer i samarbete med Stockholm Stad att ta nästa steg i arbetet för att skapa ett blågult hem för den svenska fotbollsfamiljen. Därför har Förbundsstyrelsen tagit beslut om att gå vidare i en detaljstudiefas för att undersöka möjligheterna till ett Nationellt fotbollscenter i Kista.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Stockholm Stad inleda denna detaljstudiefas. Ambitionen är att på sikt skapa en anläggning för träning, utbildning och utveckling av svensk fotboll. SvFF:s fotbollscenter kan bli navet som driver fotbollen framåt på alla nivåer, från elit till bredd, säger SvFF:s ordförande Simon Åström.

Svenska Fotbollförbundet och Stockholm Stad presenterar idag nästa steg i arbetet med att möjliggöra ett Nationellt fotbollscenter, en modern och hållbar anläggning som ska stärka svensk fotboll på alla nivåer. Avsikten är att anläggningen ska etableras i östra Kista och ska samla landslagsverksamhet, utveckling, forskning och utbildning under ett och samma tak.

SvFF har under en lång tid värderat möjligheterna till ett Nationellt fotbollcenter och beslutet om att gå vidare in i en detaljstudiefas har fattats av Förbundsstyrelsen. Under de kommande åren sker därför en fördjupad analys av de förutsättningar som krävs för att komma vidare i ett etableringsbeslut. Parallellt kommer SvFF att arbeta med finansieringsmöjligheter, något som är avgörande för om man efter detaljstudiefasen kommer gå vidare med att påbörja bygget av anläggningen. SvFF:s insatser för arbetet med detaljstudiefasen sker med finansiellt stöd av FIFA.

– I en internationell jämförelse är avsaknaden av ett center för svensk fotboll något som sticker ut. Ett Nationellt fotbollscenter är en strategisk satsning som skulle gynna hela svensk fotboll. Vi ser Kista, med områdets lämpliga geografiska position, innovativa miljö och ett starkt föreningsliv i Järva, som en bra plats för våra framtida satsningar. Nu går vi in i en detaljstudiefas, och under tiden behöver vi naturligtvis säkra finansieringen av detta om det ska bli verklighet, säger SvFF:s ordförande Simon Åström.

Fotbollschef Kim Källström:

– För att svensk fotboll ska fortsätta att utvecklas och vara konkurrenskraftig internationellt krävs en gemensam och modern bas. Vi behöver ge våra landslag professionella förutsättningar för att kunna samlas och bedriva en god verksamhet på hemmaplan i Sverige och ett center av den här digniteten har vi saknat och länge strävat efter att skapa. Ett Nationellt fotbollscenter blir en framgångsfaktor, en mötesplats som tar svensk fotboll in i framtiden.

I planen för SvFF:s Nationella fotbollscenter ser man till exempel fyra gräsplaner, en fullstor inomhushall med konstgräs och en konstgräsplan utomhus plus de tillhörande faciliteter som krävs för en god prestationsmiljö. Därutöver ser man att det kan bli en hemvist för SvFF:s kansli, all kärnverksamhet som dagligen verkar för att utveckla svensk fotboll. Målet är också att skapa en plats för SvFF:s utbildning, utveckling och forskning på alla plan för ledare, spelare och domare.

– Det är med stor glädje som Stockholms stad välkomnar Svenska Fotbollförbundet till Kista. Kista är idag en motor för svensk innovationskraft och ett nav för världsledande teknikutveckling. Ett nationellt fotbollscenter i området skulle utgöra en kraftfull satsning på idrotten och fotbollen och stärka Kista som destination. Dessutom kommer antalet arbetsplatser öka, vilket ger oss stora möjligheter att fortsätta på den inslagna vägen mot en attraktiv stadsmiljö med en blandning av arbetsplatser, bostäder, service och utbildning, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

I samband med detaljstudiefasen kommer SvFF även att utreda möjligheterna till regionala fotbollscenter runt om i landet, för att skapa miljöer för en stärkt utveckling i hela Sverige.

Stor fastighetsägare i Kista – och speciellt i det område som Fastighetsvärlden pekar ut – är Corem. I sydöstra hörnet är bland annat även Sagax och ABB fastighetsägare.