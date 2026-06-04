Förvärv om 5 000 kvm i Länna av Hagabacken

Hagabacken har förvärvat en fastighet i Länna industriområde i Huddinge. Förvärvet omfattar en total uthyrbar byggnadsyta om 4 850 kvm och en tomtareal om 9 200 kvm.

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Fastigheten är fullt uthyrd och hyresintäkten uppgår till ca 8 mkr. FV saknar kännedom om vilken fastighet som avses liksom köpeskilling.

Förvärvet stärker Hagabackens närvaro i Stockholm/Mälardalen och är i linje med bolagets strategi att bygga en fastighetsportfölj med hög kvalité, stabila kassaflöden och hög uthyrningsgrad.

– Stockholm/Mälardalen är ett av våra fokusområden och Länna är precis den typ av fastigheter vi gärna förvärvar. Fullt uthyrd, starkt läge och bra potential över tid, säger Oscar Lekander, vd på Hagabacken.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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