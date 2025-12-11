SBAB: Förväntningarna på bostadspriserna faller tillbaka

Det är fler bostadsägare som tror på stigande än sjunkande bostadspriser på ett års sikt. 42 procent spår att bostadspriserna ska stiga på ett års sikt. 4 procent tror att de ska sjunka. 41 procent tror på stillastående priser. Det uppger SBAB.

SBAB har, via Verian (Sifos webbpanel), frågat knappt 1.100 bostadsägare vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver.

Främsta skälen till en prisuppgång, bland de som tror på en sådan, anges vara hög efterfrågan närmast följt av minskade krav på bankernas kreditgivning som höjt bolånetak och sänkt amorteringskrav. Nästan lika många anger sjunkande räntor som skäl. Bland det fåtal som i stället tror på fallande bostadspriser anges ett svagt efterfrågetryck och högre bolåneräntor som huvudskäl för detta. Den genomsnittliga förväntningen är att priserna är 1,6 procent högre om ett år och 4,4 procent högre om 3 år, båda marginellt lägre jämfört med mätningen föregående kvartal.

På tre års sikt är det 55 procent som tror på stigande bostadspriser. De allra flesta av dem tror att priserna stiger med maximalt 10 procent. 3 procent tror tvärtom på fallande priser på samma tidshorisont medan 21 procent tror på stillastående. Bland de som tror på stigande priser anger de flesta hög efterfrågan som det huvudsakliga skälet för detta. Bland det fåtal som tror på sjunkande priser anger en majoritet ett svagt efterfrågetryck som huvudskäl. Den genomsnittliga förväntningen är att priserna är 4,4 procent högre om tre år.

– Boprisförväntningarna har legat ganska stabilt under årets tre senaste kvartal efter att ha dippat ganska tydligt det första kvartalet. Sammanfattningsvis så kan man väl säga att bostadsägarna inte ser framför sig något större prislyft vare sig kommande år eller på tre års sikt. Förväntningarna ligger ungefär hälften så högt som i våra egna prognoser, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.