Förvaltningsresultatet upp 26 procent hos NP3

NP3:s förvaltningsresultat för 2025 uppgick till 1 104 miljoner kronor (879) och för fjärde kvartalet till 272 miljoner kronor (250). Resultatet är en ökning med 26 respektive 9 procent i jämförelse med föregående år. Förvaltningsresultatet per stamaktie för året uppgick till 16,33 kronor (13,57), motsvarande en ökning med 20 procent.

Vd Andreas Wahlén kommenterar bolagets bokslut:

– Driftöverskottet ökade med 15 procent för året och förklaras främst av att hyresintäkterna ökat med 14 procent drivet av ett större fastighetsbestånd, engångsersättningar för lämnade lokaler, indexering och investeringar i hyresgästanpassningar. Hyresintäkter i jämförbart bestånd ökade med 2 procent i jämförelse med föregående år. För fjärde kvartalet ökade hyresintäkterna med 12 procent och driftöverskottet med 9 procent. Den svagare överskottsgraden under sista kvartalet härleds till ökad fastighetsskatt samt ett prioriterat ökat underhåll i våra fastigheter. Vi har medvetet under sista kvartalet 2025 genomfört en satsning på primärt tak, asfaltytor och skyddsrum.

– Fastighetsvärderingarna för året och kvartalet var positiva både avseende realiserade och orealiserade värdeförändringar. Den absoluta majoriteten av värdeförändringarna drivs av ett ökat kassaflöde. I samtliga orter och i samtliga segment var värdeförändringarna positiva sett till kassaflöde och vi riktar våra ansträngningar och fokus på NP3s kassaflöde.

NP3:s nyckeltal januari – december

  • Hyresintäkterna ökade med 14 % till 2 274 mkr (1 992).
  • Driftöverskottet ökade med 15 % till 1 725 mkr (1 503).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 26 % till 1 104 mkr (879). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 20 % till 16,33 kr (13,57).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 528 mkr (323).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 287 mkr (914) vilket motsvarar 19,12 kr/stamaktie (14,17).
  • Årets nettoinvesteringar uppgick till 2 293 mkr (2 806) varav 1 942 mkr (2 087) avsåg förvärv av fastigheter, 781 mkr (731) investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnation, 18 mkr (21) investeringar i intresseföretag och joint ventures, samt -549 mkr (-33) avyttrade fastigheter. 100 mkr avsåg förvärv av minoritetspost i dotterbolag.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,40 kr/stamaktie (5,20), en ökning om 23 %, att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 1,60 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas vid fyra tillfällen med vardera 0,50 kr. Totalt föreslaget utdelningsbelopp uppgår till 506 mkr vilket är en ökning med 17 % och i enlighet med utdelningspolicyn.

Oktober – december

  • Hyresintäkterna ökade med 12 % till 588 mkr (523).
  • Driftöverskottet ökade med 9 % till 432 mkr (398).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 9 % till 272 mkr (250). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 6 % till 3,96 kr (3,75).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 271 mkr (121).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 471 mkr (364) vilket motsvarar 7,08 kr/stamaktie (5,63).
  • Periodens nettoinvesteringar uppgick till 970 mkr (2 088) varav 703 mkr (1 897) avsåg förvärv av fastigheter, 252 mkr (240) investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnation, 17 mkr (-49) investeringar i intresseföretag och joint ventures samt -4 mkr (-) avyttrade fastigheter.

Vd Andreas Wahlén:

– Jag ser inga dramatiska förändringar för NP3 eller vår marknad i närtid. Det är dock på sin plats att vara ytterst ödmjuk då detta snabbt kan förändras. NP3s ambition för 2026 är, återigen, att fortsätta stärka förvaltningsresultatet per stamaktie med bibehållen eller lägre operationell och finansiell risk. Vi ska fokusera på vårt kassaflöde på lång sikt och våga ta långsiktiga och hållbara beslut. Vi kommer med andra ord inte heller framgent att låta oss styras av intresset av kortsiktiga vinster. Målet om 12 procents tillväxt av förvaltningsresultatet per stamaktie och år ligger fast och jag ser goda förutsättningar att uppnå det målet för 2026.

Prognosen för 2026 års förvaltningsresultat, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och avyttringar uppgår till 1 180 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 7 procent i jämförelse med utfallet för 2025.

