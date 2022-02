Förvaltningsresultatet upp 13% för Wallenstam

Wallenstams nyckeltal för 2021:

Substansvärdet per aktie ökar med 16,20 kr i perioden och uppgår till 114,50 kr (98,30).

Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 1 280 Mkr (1 131).

Hyresintäkterna uppgår till 2 324 Mkr (2 131).

Investering i byggnation av fastigheter uppgår till 3 325 Mkr (4 011).

På bokslutsdagen är 1 948 lägenheter under produktion.

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 3 674 Mkr (1 339), varav 1 502 Mkr (853) kommer från värdetillväxt i nyproduktion.

Resultat före skatt uppgår till 5 371 Mkr (2 393) och resultat efter skatt uppgår till 4 717 Mkr (1 908), motsvarande 14,4 kr per aktie (5,9).

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 kr per aktie (1,20) uppdelat på två utbetalningar om vardera 0,60 kr per aktie.

Styrelsen har fattat beslut om att tidigarelägga arbetet med att ta fram en ny affärsplan ett år och bedömer att den kan presenteras under kvartal 4 2022.

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

– Vi har genom affärer och nyproduktion under 2021 ”finslipat” vårt fastighetsbestånd ytterligare. Våra bostäder finns i populära bostadsområden i Göteborg, Stockholm och Uppsala och vårt kommersiella bestånd är koncentrerat till innerstaden i Göteborg. Vi vill gärna ha fastigheterna samlade i kluster, vilket är bra och effektivt ur ett förvaltningsperspektiv. Vi har genom affärerna samt försäljningen av våra återköpta aktier höjt soliditeten från 42 % till 46 %.”

– Vi gör ett väldigt bra resultat för 2021 som jag är både stolt och tacksam över. Förvaltningsresultatet ökar med 13 %. En stor del kommer från vår kostnadseffektiva nyproduktion som både genererar substans och bidrar till ökad överskottsgrad. Tre år in i affärsplanen har vi nu ökat vårt substansvärde med 35,30 kronor per aktie. Vi känner glädjande nog att målet på 40 kronor per aktie i substansvärdesökning är inom räckhåll. Detta känns naturligtvis fantastiskt bra.