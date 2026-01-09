Förvaltaren höjer hyran med 3,5 procent

Sundbybergs kommunala bostadsbolag Förvaltaren och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyresförhöjning på 3,5 procent för bolagets cirka 6.600 lägenheter.

Det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren i Sundbyberg och Hyresgästföreningen Region Stockholm är överens om hyreshöjningen för 2026. Från och med 1 februari 2026 höjs grundhyran med 3,5 procent.

– Efter konstruktiva förhandlingar med Hyresgästföreningen har vi kommit överens om en justering som är i linje med branschens snitt, säger fastighetsutvecklingschef Marcus Göpel på Förvaltaren.

Det kommer inte utgå någon retroaktiv hyra för januari månad.