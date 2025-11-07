Förundersökning inledd runt Oscars bolagshaverier

Ekobrottsmyndigheten har nu inlett en förundersökning kring olika händelser i samband med att Oscar Engelberts privata Parkgate-grupp ”imploderade”, berättar Expressen.

Statsåklagare Carl Asterius på Ekobrottsmyndigheten (EBM) bekräftar till tidningen att förundersökning har inletts.

– Det finns anledning att anta att brott har begåtts. Misstankarna gäller bland annat oredlighet mot borgenär, bokföringsbrott och dubbla pantsättningar. Vissa delar berör även utlandet, säger han till Expressen och tillägger att de misstänkta brotten betraktas som grova.

Enligt Expressen väntas utredningen ta månader innan den är färdig och då anmälningarna om misstänkta oegentligheter har varit så många att EBM har tvingats begränsa vilka förundersökningar som nu inleds till där man ser störst chans att nå framgång.

Oscar Engelbert har inte kommenterat de senaste händelserna.