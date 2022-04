Fortsatt stark nettouthyrning för Wihlborgs

Wihlborgs nyckeltal ur Q1-rapporten:

– Vi följer nu upp det fjärde kvartalets rekordhöga nettouthyrning med ytterligare en stark siffra om +28 Mkr. Alla våra fyra regioner bidrar positivt och det är ett stort antal affärer både med nya och befintliga hyresgäster som gemensamt fortsätter generera tillväxt, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Det starka resultatet ger en likaledes stark balansräkning. Vår soliditet uppgår till 43,6 procent och belåningsgraden till 45,8 procent vid utgången av mars. Vi har ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) per aktie på 177 kr, vilket är 17 procent mer än tolv månader tidigare, justerat för betald utdelning under 2021. Den genomsnittliga räntan i vår låneportfölj har under kvartalet sjunkit något och vårt starka kassaflöde ger oss en rekordstark räntetäckningsgrad om sju gånger.

– Det är tydligt att kontoret som plats får ett helt annat strålkastarljus på sig när arbetsplatser inte bara behöver vara attraktiva, utan också förväntas vara tydliga mötesplatser för samarbete, sociala kontakter, innovation och utveckling. Vi märker också att våra kunder vågar satsa framåt. Framtidstron och handlingskraften är hög trots oroliga tider.