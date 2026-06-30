Storsjön 3 i Borås
Storsjön 3 i Borås

Fortinova förvärvar bostadsfastighet i Borås

Fortinova har tillträtt den nyproducerade bostadsfastigheten Storsjön 3 i Borås genom förvärv av bolaget Magnolia Borås Storsjön 3 AB. Fastigheten omfattar totalt 157 hyreslägenheter om 7 569 kvm.

Annons

Säljarens rådgivare var Catella och CMS Wistrand Advokatbyrå. Köparen anlitade Advokatfirman Allié för juridisk rådgivning.

Fortinova har köpt bolaget Magnolia Borås Storsjön 3 AB och tillträder därmed den nyproducerade bostadsfastigheten Storsjön 3 i Borås.

Fastigheten omfattar totalt 157 hyreslägenheter om 7 569 kvm samt 111 garageplatser och tre utvändiga parkeringsplatser. Den är belägen i det nyutvecklade området Öresjö Ängar.

Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 19 mkr. Fastigheten är uppförd med hållbarhetsprofil med energiklass B.

Byggnaderna har färdigställts etappvis under slutet av 2024 och inledningen av 2025. I transaktionen ingår även Borås Storsjön 2 som är en byggrätt avsedd för förskola vilket kompletterar förvärvet med en framtida utvecklingspotential.

Säljare är Magnolia, som även har utvecklat stora delar av bostadsområdet Öresjö och totalt uppfört drygt 500 hyresrätter i området.

– Detta är ett attraktivt förvärv som stärker vår närvaro i Borås. Fokus framåt är ökad lönsamhet, stabila kassaflöden och över 10 procent avkastning på eget kapital, säger Anders Valdemarsson, vd, Fortinova.

Sedan tidigare äger Fortinova 310 lägenheter i Borås, vilka är fullt uthyrda.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 10:06

NCC säljer i Bromma – köpare gör comeback

Utdragen försäljningsprocess. Affär för nästan 800 miljoner kronor. Fler försäljningar att vänta.

Ska utforma Varvsstadens höghus

Vinnare av arkitekttävling i Malmö.

Coworkingaktör lämnar Vasagatan

Har suttit i lokalerna sedan 2016.

Offensiva Vendus köper för 470 mkr – når 7 mdr

Nybyggt på en av Sveriges främsta handelsplatser.

Bankpalats i Gamla stan kan bli bostäder

Vill bygga om kontor till bostäder mitt på Skeppsbron.

Fortifikationsverket köper i Stockholmsområdet

Markområdet är på totalt 13 hektar.
Danvik center och Erik Engvall

Så vill Storsala utveckla fastigheterna

”Kan hända bra saker där över tid”.

Storsala i sin största affär – köper från Altra för 1,2 mdr

Största affärerna 2026

Myndighet hyr 4 000 kvm av Folksam

Fyller upp central fastighet.

Daniel Eks bolag hyr 700 kvm i Moodkvarteret

Bolagets mest ambitiösa satsning hittills.

Hyr 2 250 kvm av Humlegården på Kungsgatan

Stor förhyrning på Kungsgatan, nära Stureplan.

Har stängt flaggskeppsbutik i PK-huset

Öppnar samtidigt två andra butiker i Stockholmsområdet.
Erik Engvall, Sofia Folstad, och Danviks Center

Storsala i sin största affär – köper från Altra för 1,2 mdr

Fastigheten med Altras eget huvudkontor ingår i affären, liksom fastigheter i Jakobsberg, Kista och Älvsjö.

Så vill Storsala utveckla fastigheterna

Miljonprogrammets nota: hyrorna höjs med upp till 61%

Vd:n: ”Min viktigaste uppgift var att få till en bra dialog.”

Underhållsskulden: 686 miljarder kronor

Klassiska Hedengrens kan börja med alkohol

”Senaste åren har varit knapra. Och alkohol drar svenskar.”

Logicor hyr ut 6 000 kvm

Första uthyrningen i projektfastighet.

 Tillbaka till förstasidan