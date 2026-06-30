Fortinova förvärvar bostadsfastighet i Borås

Fortinova har tillträtt den nyproducerade bostadsfastigheten Storsjön 3 i Borås genom förvärv av bolaget Magnolia Borås Storsjön 3 AB. Fastigheten omfattar totalt 157 hyreslägenheter om 7 569 kvm.

Säljarens rådgivare var Catella och CMS Wistrand Advokatbyrå. Köparen anlitade Advokatfirman Allié för juridisk rådgivning.

Fortinova har köpt bolaget Magnolia Borås Storsjön 3 AB och tillträder därmed den nyproducerade bostadsfastigheten Storsjön 3 i Borås.

Fastigheten omfattar totalt 157 hyreslägenheter om 7 569 kvm samt 111 garageplatser och tre utvändiga parkeringsplatser. Den är belägen i det nyutvecklade området Öresjö Ängar.

Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 19 mkr. Fastigheten är uppförd med hållbarhetsprofil med energiklass B.

Byggnaderna har färdigställts etappvis under slutet av 2024 och inledningen av 2025. I transaktionen ingår även Borås Storsjön 2 som är en byggrätt avsedd för förskola vilket kompletterar förvärvet med en framtida utvecklingspotential.

Säljare är Magnolia, som även har utvecklat stora delar av bostadsområdet Öresjö och totalt uppfört drygt 500 hyresrätter i området.

– Detta är ett attraktivt förvärv som stärker vår närvaro i Borås. Fokus framåt är ökad lönsamhet, stabila kassaflöden och över 10 procent avkastning på eget kapital, säger Anders Valdemarsson, vd, Fortinova.

Sedan tidigare äger Fortinova 310 lägenheter i Borås, vilka är fullt uthyrda.