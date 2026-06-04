Fortinova säljer i Kungsbacka och Falkenberg

Fortinova har ingått tre fastighetsaffärer i Kungsbacka och Falkenberg som en del av bolagets löpande arbete med att optimera fastighetsportföljen. De avyttrade fastigheterna omfattar totalt 40 lägenheter och säljs för totalt 44 mkr, motsvarande en premie om cirka 1 procent i förhållande till senaste värdering.

Affärerna förväntas sammantaget ha en positiv likviditetseffekt om cirka 13 Mkr efter transaktionsrelaterade omkostnader. Transaktionerna bidrar därmed till att stärka Fortinovas finansiella flexibilitet samt långsiktiga fokus på att ständigt öka förvaltningsresultatet per aktie.

”Efter en samlad bedömning av fastigheternas framtida investerings- och underhållsbehov har bolaget dragit slutsatsen att kapitalet kan allokeras mer effektivt och skapa högre långsiktigt värde i andra delar av verksamheten samt i nya tillväxtmöjligheter”, säger transaktionschef och vVD Anders Valdemarsson.

Avyttringarna är en del av Fortinovas strategi att successivt avyttra fastigheter som inte bedöms vara förvaltningseffektiva eller som står inför större renoveringsbehov. Detta möjliggör en omallokering av kapital till större och mer moderna bostads- och kommersiella fastigheter med potential att generera ett starkare kassaflöde och bidra positivt till koncernens nyckeltal över tid.

I Kungsbacka avyttras bostadsfastigheten Svalan 12, omfattande 32 lägenheter, till en fastighetsutvecklare. Vidare säljs fastigheten Gubbekulla 1:150 i Kungsbacka, till privatpersoner. I Falkenberg avyttras tre parhus (Skogstorp 4:22, 4:23 och 4:24) till en lokal aktör som äger och förvaltar bostadsfastigheter. Frånträden för transaktionerna är planerade att ske under det andra och tredje kvartalet 2026.