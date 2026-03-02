Fortinova säljer 84 lägenheter i Uddevalla

Fortinova säljer bostadsfastigheter med 84 lägenheter i Uddevalla. Framtida investerings- och underhållsbehov är anledning till försäljningen.

Fortinova har avyttrat bostadsfastigheterna Uddevalla Skärhagen 1–6. Fastigheterna omfattar totalt 84 lägenheter med en total uthyrningsbar area om 4 945 kvm. Avyttringen är ett led i Fortinovas aktiva och strategiska portföljoptimering. Efter en samlad bedömning av fastigheternas framtida investerings- och underhållsbehov har bolaget dragit slutsatsen att kapitalet kan allokeras mer effektivt och skapa högre långsiktigt värde i andra delar av verksamheten samt i nya tillväxtmöjligheter.

– Efter en samlad bedömning av fastigheternas framtida investerings- och underhållsbehov har bolaget dragit slutsatsen att kapitalet kan allokeras mer effektivt och skapa högre långsiktigt värde i andra delar av verksamheten samt i nya tillväxtmöjligheter, säger transaktionschef och vice vd Anders Valdemarsson.

Affären frigör cirka 31 mkr i likviditet efter samtliga transaktionsrelaterade omkostnader. Därmed stärks Fortinovas finansiella flexibilitet och handlingsutrymme för fortsatta investeringar och värdeskapande initiativ. Fortinova bedömer samtidigt att den nya ägaren har goda förutsättningar att vidareutveckla fastigheterna och realisera deras långsiktiga potential.

FV saknar kännedom om vem köparen är.