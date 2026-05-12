Fortinova bildar jv med Tornstaden i Varberg

Fortinova har bildat ett joint venture med Tornstaden för uppförandet  av bostadsrättsprojektet BRF Bolselyckan i Trönninge, strax norr om Varbergs  centrum. Projektet omfattar totalt 68 bostadsrättslägenheter fördelade på fyra huskroppar.

BRF Bolselyckan kommer att bestå av fyra hus med fyra till fem våningar och totalt 68  lägenheter. Samtliga lägenheter får balkong eller uteplats, och flera av bostäderna  kommer att ha havsutsikt. Projektet utformas med fokus på hållbara lösningar och  beräknas nå energiklass B.

Bygglov för projektet vann nyligen laga kraft och ambitionen är att byggstarta direkt efter sommaren. Planerad inflyttning är i början av 2028. Entreprenaden kommer att  utföras av Byggnads AB Tornstaden.

Fortinova har drivit detaljplanearbetet för området, som vann laga kraft under 2023.  Genom joint venture‑samarbetet med Tornstaden kombineras parternas kunskap och  erfarenhet inom projektutveckling, genomförande och långsiktigt värdeskapande.

– Genom samarbetet med Tornstaden får vi en stark och erfaren partner där vi  tillsammans kan skapa ett fint och attraktivt bostadsprojekt. Joint venture-strukturen  ger oss möjlighet att byggstarta innan försäljningen påbörjas, vilket skapar flexibilitet  och goda förutsättningar för projektets genomförande, säger Krister Howding,  affärsutvecklare hos Fortinova.

Bostadsprojektet är beläget i Trönninge med närhet till Trönninge skola, goda  kommunikationer till Varbergs centrum via både buss och väl utbyggda cykelvägar  samt närhet till natur, motionsspår och rekreationsområden för både löpning och  mountainbike.

– Bolselyckan är ett mycket attraktivt läge där vi kan erbjuda bostäder med närhet till  både stad, hav och natur. Projektet ligger väl i linje med Fortinovas ambition att  utveckla hållbara bostäder i attraktiva lägen tillsammans med långsiktiga och kunniga partners, säger Krister Howding.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
