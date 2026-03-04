Fortifikationsverket köper Frösundavik för 3 mdr

Fortifikationsverket köper en fastighet i Frösundavik för Försvarsmakten och Högkvarterets räkning. Säljare är Mengus. Priset är 3 miljarder kronor. Det handlar om den stora fastigheten längs Brunnsviken som länge var SAS huvudkontor. Fortifikationsverket har tidigare gjort flera köp i närområdet.

Cushman & Wakefield och Gernandt & Danielsson har varit säljarens rådgivare.

Fastighetsvärlden avslöjade 2025 att Försvarsmakten är i behov av en stor renovering av motsvarande 100 000 kvm för sina verksamheter i Stockholms innerstad. Då berättade FV om jakten på evakueringslokaler. Nu har man alltså istället köpt en stor fastighet, ännu en i Solna.

Förvärvet är en del av arbetet med att säkerställa en långsiktig, hållbar och ändamålsenlig lokalisering för organisationsenheten Högkvarteret och Försvarsmaktens högsta ledning.

Fastigheten med dess lokalyta om ca 50 000 kvm och 26 hektar stora tomt är solitärt belägen strax utanför Stockholm city och lämplig för Försvarsmaktens behov.

– Detta är ett mycket positivt besked för oss. En ny etablering för Högkvarteret är nödvändig eftersom fastigheten på Lidingövägen 24 behöver totalrenoveras, vilket kommer ta flera år innan det är klart. Med omvärldsläget behöver vi ett fullt fungerande högkvarter att leda Försvarsmaktens verksamhet ifrån de kommande decennierna, säger konteramiral Jens Nykvist, ställföreträdande chef försvarsstaben.

Byggnaden på Lidingövägen 24 har en omfattande renoveringsskuld och är i behov av en totalrenovering. För att renoveringen ska kunna genomföras på ett säkert och effektivt sätt behöver byggnaden tömmas helt. Detta innebär att ingen verksamhet kan bedrivas i byggnaden under renoveringstiden och att samtliga medarbetare behöver lämna Lidingövägen 24.

Frösundavik ligger i stadsdelen Haga och är en del av Nationalstadsparken. Fastigheten har ett attraktivt läge i ett naturskönt område med goda transportförbindelser.

– Med gemensamma krafter och i samverkan med Fortifikationsverket och Försvarets materielverk är planen att kunna flytta in, i etapper, i anpassade lokaler inom några år, menar konteramiral Jens Nykvist.

Slutmålet är att Högkvarteret långsiktigt ska vara lokaliserat vid nuvarande adresser på Lidingövägen 24, Banérgatan 62 samt vid nya adressen i Frösundavik. Dessa tre lokaliseringar bedöms kunna hantera förändringar i personalstyrkan framåt.

Befintliga vakanser i byggnaderna på Frösundavik övertas stegvis och på sikt planeras samtliga ytor disponeras för Försvarsmaktens räkning.

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till ca 3 mdkr vilket är i linje med värdering och därtill erläggs knappt 0,5 mdkr avseende sedvanlig kompensation för skatt med anledning av att förvärvet görs som en direkt fastighetsöverlåtelse.

Solna Haga 2:8 är delvis självförsörjande på energi, har hög miljöklassning och är i bra skick efter att den nuvarande ägaren investerat närmare 0,5 mdkr i fastigheten under senare år.

Mengus köpte den aktuella fastigheten Solna Haga 2:8, ibland fortfarande kallas SAS-huset, i februari 2016. Säljare då var KLP. Då hade SAS fortfarande ett stort hyresavtal men hyrde ut ytor i andra hand.

Fortifikationsverket har gjort flera köp i Solna och i närområdet den senaste tiden. Bland annat förvärvades JM:s tänkta huvudkontor i Karlberg, den före detta polishögskolan på gränsen mellan Solna och Sollentuna och en byggnad på andra sidan Brunnsviken.