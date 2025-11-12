Försvar och nya energikrav stabiliserar byggmarknaden

Efter ett år präglat av osäkerhet ser Handelsbanken tecken på mer stabila ränteutsikter och en vändning i konjunkturen, framför allt drivet av hushållens stärkta köpkraft.

Omfattande offentliga investeringar i försvar, VA och energi bidrar till ökat byggande samtidigt som bostadsbyggandet fortsätter att vara lågt.

–Den snabba upprustningen av totalförsvaret skapar ett växande behov av samhällsviktig infrastruktur – från skyddsrum till hamnar och utbildningsanläggningar. Det ger draghjälp åt byggsektorn, även om bostadsbyggandet sker i dämpad takt, säger Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.

Fastighetssektorn befinner sig i ett läge som kännetecknas av både möjligheter och fortsatta utmaningar. Finansieringskostnader har kommit ner, hushållens köpkraft stärks nu och omfattande offentliga investeringar ger draghjälp. Samtidigt utmanas fastighetsbolagens intjäning av höga vakanser och hyresgästers krav på flexibla och moderna lokaler. Nya EU-krav på fastigheters energiprestanda är på ingång, liksom flera regelverksförändringar från regeringen som påverkar förutsättningarna för investeringar i sektorn.

–Energieffektivisering kan ofta vara en lönsam åtgärd, men vi ser utmaningar för mindre fastighetsägare och fastigheter i glesbygd där man ofta kan ha sämre tillgång till finansiering, säger hållbarhetsanalytiker Josefin Johansson.

Trots ljusare utsikter i fastighetssektorn konstaterar banken i sin rapport att aktiemarknaden har varit avvaktande, särskilt inom kontorssegmentet där vakanserna fortsatt att öka i storstäderna.

–Det är framförallt i Stockholm och Göteborg som kontorsvakanserna ser ut att fortsätta öka och kombinationen av struktur och konjunktur pekar på att en vändning ligger längre fram i tiden, säger Christina Nyman.

Kontorssysselsättningen är främst kopplad till tjänsteföretagen, bland vilka anställningsplanerna i de flesta regioner har varit pessimistiska under året, men läget förbättras steg för steg.
På senare tid har även logistiksektorn börjat få problem med ökande vakanser. Bakgrunden är stora volymtillskott. Dock är utvecklingen geografiskt väldigt ojämn där vissa marknader har mycket stora överskott medan andra är i klart bättre balans.

