Första spadtaget för Sveriges största fängelse

Det första spadtaget för den nya kriminalvårdsanläggningen i Trelleborg är taget. Anläggningen blir den största i Sverige och är ett av Specialfastigheters mest omfattande fastighetsutvecklingsprojekt

– Det här är en betydande investering som kommer att skapa värde under lång tid framöver. Tillsammans med Kriminalvården och andra samarbetspartners utvecklar vi en modern anläggning som möter kundens behov och bidrar till dess samhällsviktiga verksamhet. Genom nära samverkan och ett långsiktigt perspektiv skapar vi en hållbar fastighet för både dagens och framtidens verksamhet, säger vd Alexandra Laurén.

Det var stor uppslutning kring spadarna när byggstarten markerades. På plats deltog bland andra justitieminister Gunnar Strömmer, Kriminalvårdens nytillträdde generaldirektör Rikard Jermsten och Specialfastigheters vd Alexandra Laurén.

Den nya kriminalvårdsanläggningen uppförs några kilometer öster om Trelleborg och kommer när den står färdig att omfatta cirka 110 000 kvadratmeter. Anläggningen kommer att inrymma både anstalt, häkte och lokaler för Kriminalvårdens nationella transportenhet. Totalt skapas platser för drygt 800 intagna och omkring 600 medarbetare.

Projektet genomförs etappvis och verksamheterna kommer att öppna successivt. Målbilden är att den nya anläggningen ska tas i drift från början av 2030-talet.

Specialfastigheter är i dagsläget en av landets största byggherrar med en beslutad investeringsvolym om cirka 30 miljarder kronor i säkerhetsfastigheter. Bolaget genomför omfattande satsningar för att möta samhällets växande behov av säkra och ändamålsenliga lokaler.