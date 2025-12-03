Första spadtaget för Sveafastigheters 131 i Västerås

– Jag är glad att vi byggstartar på den här centrala platsen i Västerås. Sveafastigheter har ett samlat förvaltningsbestånd med attraktiva lägenheter i Västerås och med denna byggstart stärker vi vår närvaro ytterligare, säger Erik Hävermark, vd, Sveafastigheter.

Platsen utvecklas från att tidigare varit en torgyta med i huvudsak bostads- och äganderätter till att också inrymma hyresrätter, nya lokaler, grönytor och parkeringshus. De nya lägenheterna kommer ha ett till fyra rum och kök med en snittstorlek på 56 kvm. Mellan husen blir det en grön, gemensam gård som skapar en naturlig mötesplats för boende och besökare. Tegel återbrukas från den tidigare byggnaden och får nytt liv på bland annat gården. Bottenvåningarna får tre lokaler med möjlighet till uteservering, som bidrar till ett socialt och levande område. På taken installeras solceller och grannar kommer kunna mötas på den gemensamma takterrassen.

– Det är både glädjande och en välkommen byggstart där det nu sker en positiv utveckling av Västerås centrala delar och ett viktigt steg att färdigställa en trygg och fint sammanhållen centrumbild på Oxbacken, säger Staffan Jansson, (S), kommunstyrelsens ordförande, Västerås.

Projektet byggs för att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver. Första inflyttningen beräknas ske 2027. Total investering bedöms uppgå till 344 mkr. Vid färdigställande bedöms fastigheten tillföra ett årligt hyresvärde om 21 mkr och ett driftnetto om 18,3 mkr, baserat på en uthyrningsgrad om 98 procent.