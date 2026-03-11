Första spadtaget för Kåpans nya polishus

I dag togs det första symboliska spadtaget för det nya polishuset i Örnsköldsvik. Byggnationen markerar starten på ett långsiktigt samhällsprojekt som ska skapa ändamålsenliga, säkra och robusta lokaler för Polismyndigheten. Projektet genomförs i samverkan mellan Kåpan Fastigheter, Polismyndigheten, NCC och Örnsköldsviks kommun, som alla deltog på det gemensamma spadtaget.

Nya polishuset i Örnsköldsvik • Nybyggnation av cirka 10 000 kvm • Fastighetsägare: Kåpan Fastigheter • Hyresgäst: Polismyndigheten • Totalentreprenör: NCC • Planerat färdigställande: andra halvåret 2028 • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver • Ordervärde: cirka 440 miljoner kronor

Vid spadtaget deltog även justitieminister Gunnar Strömmer, som betonade projektets betydelse i ett bredare samhällsperspektiv.

– Det känns jättefint att få ha varit med idag och ta det första spadtaget i bygget av den nya polisstationen i Örnsköldsvik. Det är resultatet av ett bra samarbete mellan Kåpan Fastigheter, NCC, kommunen och polisen. Regeringen ser nu till att vi får fram fler poliser på våra gator och torg, närmare medborgarna. Här är moderna och praktiska lokaler avgörande för att polisen ska kunna bedriva sitt arbete på ett bra sätt, och finnas där människor finns, i det här fallet i Örnsköldsvik med omnejd. Jag ser verkligen fram emot att följa bygget och vara med den när den nya polisstationen står färdig och ska invigas, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Det nya polishuset omfattar cirka 10 000 kvadratmeter och är utformat för att möta verksamhetens krav på funktion, säkerhet och långsiktighet. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och planeras stå färdig under andra halvåret 2028.

Spadtaget är ytterligare ett steg i Kåpan Fastigheters långsiktiga satsning på säkerhetsfastigheter för Myndighetssverige.

– Spadtaget i Örnsköldsvik är ett viktigt steg i vårt långsiktiga arbete med att äga, utveckla och förvalta säkerhetsfastigheter. Det här är vårt tredje nybyggda polishus på tre år, efter färdigställandena i Kiruna och Sälen. Det visar på vår förmåga att genomföra komplexa projekt i nära samverkan med våra hyresgäster och på vår ambition att bidra till ett säkrare Sverige, säger Cecilia Vestin, vd Kåpan Fastigheter.

Projektet genomförs som totalentreprenad av NCC. Samarbetet mellan fastighetsägare, entreprenör och hyresgäst är en central del i att säkerställa ett professionellt och effektivt genomförande.

– Den här typen av projekt ställer höga krav på både säkerhet och nära samverkan. NCC:s långa erfarenhet av att bygga säkerhetsklassade byggnader, som polishus och häkten, gör att kan vi erbjuda en trygg process från start till mål, säger Ulf Hansson, Divisionschef NCC Building.

För Örnsköldsviks kommun innebär satsningen ett viktigt tillskott till stadens samhällsservice och utveckling.

– Bygget av ett nytt, större polishus innebär att polisens och därmed Myndighetssveriges närvaro ökar i kommunen. Att Kåpan Fastigheter nu expanderar sitt fastighetsägande i staden känns också spännande, säger Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsens ordförande.

Polismyndigheten ser fram emot att få tillgång till moderna och verksamhetsanpassade lokaler som stärker förutsättningarna för det lokala polisuppdraget.

– Äntligen! Vi har väntat länge på det här och ser fram emot ett nytt polishus som är anpassat för dagens verksamhet. Det kommer att betyda mycket för vår egen arbetsmiljö men framför allt kommer det att betyda mycket för servicen till medborgarna, säger Dick Danielsson, lokalpolisområdeschef i norra Ångermanland.