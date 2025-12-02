Första spadtaget för Hemsös vårdboende i Trelleborg

Hemsö har tagit första spadtaget för ett nytt vård- och omsorgsboende, kv Hjorten, i centrala Trelleborg. Projektet, som byggs av MVB, omfattar 4.500 kvm och ska ge plats åt 60 boende fördelade på sex våningar. Inflyttning planeras till 2027 då verksamheten tas över av Forenede Care.

‒ Trelleborg är en snabbt växande kommun. Vi ser fram emot att tillsammans med Forenede Care få bidra med nya efterfrågade äldreboendeplatser. Boendet kommer att bli ett fint inslag i staden och bidra till en positiv utveckling av stadskärnan, säger Jakob Schuster, projektutvecklare på Hemsö.

– Det känns alltid extra bra att få vara del av något som kommer att göra stor skillnad för trelleborgarna. I projekt kv. Hjorten tar vi med oss vår samlade erfarenhet av att bygga moderna vårdboenden med höga hållbarhetskrav för att skapa en så trevlig, sund och funktionell miljö som möjligt för de som ska bo och verka här, säger William Hallin, arbetschef MVB Syd.

Det nya vårdboendet byggs med en hög hållbarhetsambition och stort fokus på boende och personal. Byggnaden förses med solceller på taket och kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, med målsättning att nå nivå Guld för energiprestanda. Som ett led i att förse boendet med en inspirerande utemiljö, anläggs en generös och grönskande takterrass med fin utsikt över Trelleborg.

Bakom spadarna från vänster i bild:

Anna Marand, projektutvecklingschef Hemsö, Peter Nilsson, fastighets- och etableringschef Forenede Care, William Hallin arbetschef MVB Syd och Venzel Rosquist (M) ordförande socialnämnden Trelleborg.