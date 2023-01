Första affären för Idun i Norge

Svenska Idun har via sitt norska bolag genomfört ett första förvärv i Norge, i Gjerdrum kommun cirka 30 km norr om Oslo. Affären gäller ett tidigare hotell som konverterats till vård- och omsorgsändamål.

Tomten uppgår till cirka 4200 kvm med 3 byggnader om total cirka 1850 kvm BTA. Fastigheten är fullt uthyrd till WeCare Omsorg om 15 år.

Hotellet färdigställdes ursprungligen under år 2000 och har under 2022 genomgått en omfattande renovering. Hyresvärdet uppgår till cirka 4,7m NOK per år.

Idun signalerade i december att man avsåg att satsa på att bygga ett betydande bestånd i Norge tillsammans med Christer Kirkestuen Holler som vd och delägare i Idun Fastigheter Norge.

Huvudägaren bakom Idun Fastigheter, Christian Olofsson och Christer Kirkestuen Holler har tidigare arbetat under samma hatt, då i Scandinavian Property Group.

Christer Kirkestuen Holler har mångårig erfarenhet i fastighetsbranschen och har sedan tidigare ansvarat för och byggt upp större fastighetsbestånd inom omsorgssegmentet på den norska marknaden.

Det är inget blygsamt mål man har för den norska verksamhetem. Ett portföljvärde om 2 miljarder i norska kroner har kommunicerats.

–Väldigt glädjande och spännande att vi nu genomfört vårt första förvärv utanför Sverige och samtidigt etablerar ett nytt samarbete med en erfaren och expansiv vårdoperatör, säger Idun Fastigheters grundare och VD Christian Olofsson.

AG Advokat har varit rådgivare vid förvärvet.

Idun Fastigheter grundades 2020 och har så här långt främst skaffat sig olika möjligheter till bostadsproduktion och social infrastruktur genom markanvisningar samt byggrättsförvärv i tidiga lägen. Projektmöjligheter har bland annat anskaffats i Uppsala, Karlstad och Sandviken.