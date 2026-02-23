Förslaget: Två nya t-stationer och nytt nav

Bromma stadsdelsförvaltning vill se två tunnelbanestationer inom Bromma flygplatsområde om det blir bostadsområde. Plus en station vid norra Ulvsunda för att göra platsen till ett nav vid tvärbanan.

Under 2025–2026 utreds möjligheten att bygga ny tunnelbana till Bromma flygplatsområde. Bakgrunden är att Stockholms stad i sin tur utreder förutsättningarna för stadsutveckling och ett stort antal nya bostäder och arbetsplatser i området. Fastighetsvärlden berättade i november 2025 om en handfull lösa ideér kring hur den nya sträckningen skulle kunna bli.

Bromma stadsdelsförvaltning skriver att om kollektivtrafiken ska vara konkurrenskraftig krävs det minst två stationer till Bromma parkstad. Dessutom anser de att en helt ny station bör utredas i norra Ulvsunda för att stärka utvecklingen kring Bällsta hamn och Ulvsunda industriområde, berättar lokaltidningen Mitt i.

Moderaterna uppges välkomna att ny kollektivtrafik utreds men påpekar att dagens flygplats i området är viktig och hänvisar bland annat till totalförsvarets behov. Partiet vill att flyget ska vara kvar tills avtalet mellan staden och Swedavia går ut 2038.