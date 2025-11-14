Förslag om att begränsa myndigheternas rätt att överklaga

Accelerationskontoret föreslår nu att staten begränsar vissa statliga myndigheters rätt att överklaga andra statliga myndigheters beslut, däribland Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Annons

Accelerationskontoret, lett av Kristina Alvendal skriver i ett pressmeddelande att Sveriges gröna omställning hämmas av långa och osäkra tillståndsprocesser. Att statliga myndigheter överklagar andra statliga myndigheters beslut är en del av problemet. Sena överklaganden försenar redan långa handläggningstider och ökar kostnaderna för både företag och myndigheter.

– Svenska företag måste kunna lita på statens beslut. Vi har inte råd att förlora grön industri till andra länder med snabbare processer och bättre förutsebarhet. Om vi ska nå klimatmålen och stärka svensk konkurrenskraft måste processerna moderniseras, säger Kristina Alvendal.

Långa tillståndsprocesser lyfts fram som ett av företagens främsta hinder för industrins gröna omställning.
– Tillståndsmyndigheter behöver ökad samordning, inte längre processer och minskad dialog, säger Jonas Lundström, nationell industrisamordnare vid Accelerationskontoret.

Rätten att överklaga beslut är en viktig princip för rättssäkerheten, men systemet är i första hand utformat för att skydda medborgarna – inte för att hantera interna konflikter inom staten. Accelerationskontoret har identifierat tre avgörande brister med dagens system avseende överklagan:

  • Otydligt ansvar. När myndighetsbeslut överklagas sker en ansvarsförskjutning. Domstolar får avgöra frågor som i praktiken är politiska.
  • Helheten går förlorad. En domstol prövar enskilda ärenden medan en myndighets beslut grundar sig i en samlad bedömning. Det bredare perspektivet går förlorat, staten framstår som splittrad och ineffektiv – och företagen får betala priset.
  • Risk för godtycke. Beslut fattas oftast på tjänstemannanivå, och kan därmed bero på enskild handläggare och variera över landet. Sällan finns krav på ledningsbeslut eller en grundlig analys av rättsprocessens samhällseffekter.

Accelerationskontoret överlämnar därför tre förslag till regeringen för att minska antalet onödiga överklaganden och bidra till en mer effektiv tillståndsprövning:

  • Begränsa. Ta bort möjligheten för Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att överklaga länsstyrelsers beslut enligt miljöbalken.
  • Redovisa. Inför krav på utvalda myndigheter att redovisa överklaganden till regeringen, inklusive en analys av överklagandets samhällseffekter.
  • Ledningsbeslut. Inför krav på utvalda myndigheter att beslut om överklaganden ska fattas av myndighetschefen, inte delegeras till handläggarnivå.

Förslagen omfattar även Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet, Affärsverket svenska kraftnät, Trafikverket, Skogsstyrelsen och Energimarknadsinspektionen. Åtgärderna syftar inte till att minska miljöhänsyn eller rättlig kontroll. Bättre samordning, stärkt myndighetsdialog och tydligare ansvarsutkrävande stärker båda dessa principer.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Prisma förvärvar för 340 mkr

Växer med fem handelsfastigheter i södra Finland.

Skanska säljer kontorshus för 680 mkr

Skanska har sålt den andra etappen av kontorskomplexet Centrum Południe i Wrocław, Polen, för EUR 62M, cirka 680 miljoner kronor. ...

John Mattson säljer i Hägersten

Bostadsfastighet avyttras för 53.000 kronor per kvm i närförort till Stockholm.
Porträtt

Ratad nisch blev guldgruva

Svenska Handelsfastigheters vd ser jobbet som en hobby när jakten på lågprisfynd och stora hyresavtal fortsätter.

Bostäder går bäst i år – tydlig värdeutveckling

Kontorsfastigheter fortsätter att tappa. Klargörande lista över hur bolagens profil påverkat värdeutvecklingen.

Familjeägt bolag köper inom tullarna igen

Förvärvar bostadshus på Kungsholmen för 77.000 kronor per kvm.
Krönika

Utveckla olivolja med samma recept som fastigheter?

Andreas Eneskiold tar Arbequinaträd från fastlandet till Mallorca. ”Ett lyckat recept för fastighetsaffärer kan vara att utveckla och förädla något som redan finns, men även att tillföra ett nytt tänk från utsidan.”

Vakansen för kontor minskar i Göteborg

En betydande nyproduktion har skickat upp vakansgraden i Göteborg rejält. Med färre projektstarter har trenden nu brutits.

Thon lägger bud på Thon

Norska Thon Eiendomsselskap med fastigheter för 55 miljarder på väg bort från börsen. Fyra svenska köpcentrum ingår.

SBB:s omvandling – bit för bit

Stora affärer och iskyla i skuldförhandlingar.

Castellum storbantar – skär i ledningsgruppen

Stor nedskärning på huvudkontoret när 45 tjänster ska bort.

SBB i megatransaktion för 32 miljarder

Norska PPI tar över samtliga samhällsfastigheter som SBB fortfarande äger.

Stigande priser på privatmarknaden enligt SHB

Ökad köpkraft och minskad osäkerhet ger positiv skjuts.
Statens Fastighetsverk har många fastigheter med höga kulturvärden som kräver särskilt underhåll. Här är Södra bankohuset i Gamla Stan

Riksrevisionen granskar SFV

Flera åtgärder mot eftersatt underhåll och bättre fart på försäljningar.

 Tillbaka till förstasidan