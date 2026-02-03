Förslag: Kontor ska enklare kunna bli bostäder

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med flera förslag som är tänkta att förtydliga och förenkla byggregelverket. Förslagen innebär lättnader i byggkraven vid ändring av en byggnad, exempelvis för att förenkla konvertering av kontorslokaler till bostäder.

– Krångliga regelverk hämmar i dag bostadsbyggandet. Regelförenkling och lättnader i byggkraven är en central del av regeringens bostadspolitik för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande och ett mer differentierat utbud av bostäder. Det är ett viktigt steg i att stärka bostadsmarknaden och nyttja det befintliga beståndet bättre, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Ett tydligare och mer förutsägbart regelverk kan minska upplevd osäkerhet och risk i samband med projektering och genomförande av ändrings­projekt. Därmed kan fler bostäder skapas vid genom­förande av sådana byggprojekt.

Plan- och bygglagens begrepp ombyggnad föreslås att ersättas med uttrycket ”större byggnadsändring”, för att tydliggöra att det handlar om omfattande ändringsåtgärder på byggnader. Dessutom begränsas möjligheten att ställa följdkrav på hela byggnad vid större byggnadsändring.

Förslagen i lagrådsremissen bedöms bidra till en enklare tillämpning av byggregelverket, en mer förutsägbar byggprocess och att tillstånds- och byggprocesser kan kortas ner.

Vidare ger förslagen större möjligheter att göra avsteg från tillgänglighetskraven, exempelvis krav på hiss eller passagemått, vilket kan minska byggkostnaderna vid ändringsåtgärder. Lättnader i kraven på tillgänglighet och användbarhet öppnar också för större flexibilitet i byggandet och fler tänkbara sätt att utforma planlösningar vid ändring av byggnader.

Sammantaget bedömer regeringen att förslagen bidrar till skapandet av fler bostäder genom att möjliggöra fler omvandlingsprojekt och att det befintliga byggnadsbeståndet kan nyttjas mer effektivt.

Ändringarna i plan- och bygglagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2027.

