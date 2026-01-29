Förslag för en mer flexibel hyresmarknad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med flera förslag som ska göra det enklare att hyra ut och öka tillgången på bostäder. Förslagen omfattar bland annat en ny privatuthyrningslag, utökade möjligheter till andrahandsuthyrning av bostadsrätter och ändrade regler för blockhyra av företags- och delningsbostäder.

Blockhyra Vid blockhyra hyrs minst tre lägenheter av en fastighetsägare som ett ”block” där den som hyr blocket i sin tur hyr ut lägenheterna till exempelvis sina anställda. Delningsbostäder I delningsbostäder hyr hyresgästerna varsitt rum och delar på gemensamma ytor, även kallat coliving.

Målet är att skapa en mer flexibel hyresmarknad och göra fler bostäder tillgängliga.

– För att bättre utnyttja det befintliga bostadsbeståndet behöver det vara enkelt att hyra ut sin bostad. Utökade möjligheter att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand kommer att ge fler tillgängliga bostäder. Genom den nya privatuthyrningslagen skapas ett mer lättillgängligt och anpassat regelverk med incitament för att öka antalet bostäder på hyresmarknaden. Det här är efterfrågade reformer som dels kommer att möta företagens behov av lättillgängliga bostäder till sin personal och dels förbättrar förutsättningarna för delningsbostäder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson – som för övrigt medverkar på Bostadsdagen den 18 mars.

Efterfrågan på bostäder är stor. Genom lagrådsremissen En mer flexibel hyresmarknad vill regeringen underlätta bostadsuthyrning för att bättre utnyttja det befintliga bostadsbeståndet.

I lagrådsremissen föreslås bland annat:

En ny privatuthyrningslag som ska skapa ett mer lättillgängligt, anpassat och tydligt regelverk med incitament för att öka antalet bostäder på hyresmarknaden.

Utökade möjligheter till andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Tidigare uthyrning ska normalt sett inte i sig hindra en bostadsrättshavare som har skäl att hyra ut. Andrahandsuthyrning ska därmed kunna ske under längre tid än i dag.

Nya regler för blockhyra som ska möta företagens behov av bostäder till sin personal. Bland annat genom ett mer ändamålsenligt system för att underlätta uthyrning av företagsbostäder. Även förutsättningarna för delningsbostäder utvecklas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.