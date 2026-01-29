Förslag för en mer flexibel hyresmarknad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med flera förslag som ska göra det enklare att hyra ut och öka tillgången på bostäder. Förslagen omfattar bland annat en ny privatuthyrningslag, utökade möjligheter till andrahandsuthyrning av bostadsrätter och ändrade regler för blockhyra av företags- och delningsbostäder.

Annons

Blockhyra

Vid blockhyra hyrs minst tre lägenheter av en fastighetsägare som ett ”block” där den som hyr blocket i sin tur hyr ut lägenheterna till exempelvis sina anställda.

Delningsbostäder

I delningsbostäder hyr hyresgästerna varsitt rum och delar på gemensamma ytor, även kallat coliving.

Visa faktaruta

Målet är att skapa en mer flexibel hyresmarknad och göra fler bostäder tillgängliga.

– För att bättre utnyttja det befintliga bostadsbeståndet behöver det vara enkelt att hyra ut sin bostad. Utökade möjligheter att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand kommer att ge fler tillgängliga bostäder. Genom den nya privatuthyrningslagen skapas ett mer lättillgängligt och anpassat regelverk med incitament för att öka antalet bostäder på hyresmarknaden. Det här är efterfrågade reformer som dels kommer att möta företagens behov av lättillgängliga bostäder till sin personal och dels förbättrar förutsättningarna för delningsbostäder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson – som för övrigt medverkar på Bostadsdagen den 18 mars.

Efterfrågan på bostäder är stor. Genom lagrådsremissen En mer flexibel hyresmarknad vill regeringen underlätta bostadsuthyrning för att bättre utnyttja det befintliga bostadsbeståndet.

I lagrådsremissen föreslås bland annat:

  • En ny privatuthyrningslag som ska skapa ett mer lättillgängligt, anpassat och tydligt regelverk med incitament för att öka antalet bostäder på hyresmarknaden.
  • Utökade möjligheter till andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Tidigare uthyrning ska normalt sett inte i sig hindra en bostadsrättshavare som har skäl att hyra ut. Andrahandsuthyrning ska därmed kunna ske under längre tid än i dag.
  • Nya regler för blockhyra som ska möta företagens behov av bostäder till sin personal. Bland annat genom ett mer ändamålsenligt system för att underlätta uthyrning av företagsbostäder. Även förutsättningarna för delningsbostäder utvecklas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Så planerar frigjort Svefa att dubbla omsättningen

FV Fokus. Intervju med Gustav Källén om det offensiva målet. Fördelarna med nya ägarbilden och börsnotering Segmenten som går bäst Tipsen för en ”dålig” fastighet Konkurrenters röda siffror Tillväxt och uppköp.

Rekryterar Anna Nyberg

Tidigare haft toppjobb vid Vasakronan, Ica Fastigheter och Fabege.

Så ska Nordr genomföra sitt jätteprojekt

Bolagets största investering någonsin. Ny strategi efter nytt avtal.
Humlegården. Årets bästa uthyrning. Jens Folkesson.

Årets bästa uthyrning 2025

FV:s jury har korat den bästa kontorsuthyrningen 2025. Jämnt i toppen.

Vasakronan hyr ut 1.700 kvm i centrala Göteborg

Hyr ut två plan i fastigheten Bärnstenen i Ullevistaden.

Skanska och Entra investerar 1,7 miljarder kronor

Stor svensk investering i centrala Oslo.

Vasakronan säljer för 200 mkr

Avyttrar mindre kontorsfastighet.

Förvärvar Nordr i Sverige

Stor affär i mål. Runt 10.000 byggrätter i storstadsområdena. Två mångmiljardärer på säljsidan.

Bilder och lista: Här är Nordrs svenska projekt

Årets bästa affärer 2025 – två vinnare korade

Juryn har valt de bästa köpen respektive de bästa försäljningarna under 2025. De fem bästa i varje kategori listas.

Möjlighet att göra som Zlatan

Tomställt bostadshus på Östermalm till salu. Även bostadsrättsutvecklare lär vara nyfikna.

Planen: Nytt stort hotell- och nöjeskvarter

Omfattar totalt 20.300 kvm fördelat i två kvarter. Planeras innehålla bland annat biograf, hotell, bostäder, saluhall och restaurang.

Jätte letar logistik nära svenska storstäder

Berättar om planerna för FV.

Hyr ut 3.300 kvm i Turitzhuset

Renovering ska ge huset från 1940-talet nytt liv.

Säljer på Gärdet för 81 mkr

Säljaren har kvar en handfull fastigheter.

 Tillbaka till förstasidan